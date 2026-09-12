Αλλαγές στα κατεχόμενα μετά το ναυάγιο: Ανακοινώθηκε μίνι «ανασχηματισμός» - Αυτοί ανέλαβαν

Ο Φαΐζ Σουτζούογλου αναλαμβάνει το «υπουργείο δημοσίων έργων και συγκοινωνιών» και ο Χασάν Τατσόι το «υπουργείο οικονομίας και ενέργειας», μετά τον μίνι "ανασχηματισμό" που έγινε από τον "πρωθυπουργό" Ουνάλ Ουστέλ.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, οι αλλαγές τέθηκαν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στην «επίσημη εφημερίδα». Ο Ολγκούν Αμτζάογλου απομακρύνθηκε από τη θέση του «υπουργού οικονομίας και ενέργειας» και αντικαταστάθηκε από τον «βουλευτή» Λευκωσίας του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), Χασάν Τατσόι.

Στο «υπουργείο δημοσίων έργων και συγκοινωνιών», τη θέση του Ερχάν Αρικλί ανέλαβε ο επίσης «βουλευτής» Λευκωσίας του ΚΕΕ, Φαΐζ Σουτζούογλου. Η απομάκρυνση του Αρικλί είχε ανακοινωθεί από τον κ. Ουστέλ μετά το πολύνεκρο ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας στις 30 Αυγούστου, με το επιχείρημα ότι έπρεπε να διευκολυνθούν οι έρευνες της «αστυνομίας» και της «δικαιοσύνης» χωρίς να δημιουργούνται οποιεσδήποτε υπόνοιες για παρεμβάσεις.

Σε δηλώσεις του στη διαδικτυακή «Kıbrıs Postası» μετά τον διορισμό του, ο κ. Σουτζούογλου ανέφερε ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί η προσέγγιση του ναυαγίου στον βυθό και ο εντοπισμός των αγνοουμένων. «Θα σχεδιάσουμε ό,τι είναι επείγον και θα προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε όλοι μαζί», είπε.

Ο κ. Σουτζούογλου ανέφερε ακόμη ότι δεν είχε ζητήσει να αναλάβει το συγκεκριμένο «υπουργείο», ωστόσο εκτιμούσε ότι, λόγω των διαδοχικών γεγονότων, ενδεχομένως να κρινόταν αναγκαία η ανάθεση της θέσης σε πρόσωπο με εμπειρία.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου, χαρακτήρισε χρόνιο το ζήτημα του φωτισμού στο οδικό δίκτυο και σημείωσε ότι θα επιχειρήσει να προωθήσει όσα περισσότερα ζητήματα είναι δυνατόν μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ