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Πλασμαφαίρεση και μη ενδεδειγμένες θεραπείες: Τι απαντά το Υπουργείο Υγείας για τους ελέγχους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η κυρία Στυλιανού κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνουν το Υπουργείο Υγείας και να δίνουν πληροφορίες σε σχέση με κέντρα που χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό τους για μη ενδεδειγμένες θεραπείες.

«Ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται ότι δεν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι σε ιατρικά κέντρα που δεν τηρούν τα πρωτόκολλα και τις ενδεδειγμένες ιατρικές πρακτικές», ανέφερε η ανώτερη λειτουργός του Υπουργείου Υγείας, Καρολίνα Στυλιανού.

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Μιλώντας στο «Πρωινό Δρομολόγιο» η κυρία Στυλιανού ανέφερε ότι το Υπουργείο, όταν λαμβάνει παράπονα για ιατρικά κέντρα που δεν τηρούν τα πρωτόκολλα ή παραβιάζουν τη νομοθεσία, επεμβαίνει άμεσα. Το ίδιο έπραξε, ανέφερε, και στην περίπτωση κέντρου στη Λάρνακα που είχε κάνει πλασμαφαίρεση πριν μερικά χρόνια σε γυναίκα ασθενή, η οποία στη συνέχεια νοσηλεύτηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικού νοσοκομείου. Σημείωσε ότι το συγκεκριμένο κέντρο έπαψε να λειτουργεί με την τότε ονομασία του δεν γνώριζε ωστόσο, αν το κέντρο λειτουργεί με άλλη ονομασία στην παρούσα φάση. Τόνισε, επίσης, ότι το Υπουργείο για σκοπούς προστασίας των ερευνών δεν θα ανακοινώνει ονόματα ιατρικών κέντρων που ενδεχομένως να διερευνώνται.

Η κυρία Στυλιανού κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνουν το Υπουργείο Υγείας και να δίνουν πληροφορίες σε σχέση με κέντρα που χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό τους για μη ενδεδειγμένες θεραπείες.

ΠΗΓΗ: ΡΙΚ

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