Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Τραγική κατάληξη: Νεκρός ο 52χρονος εργάτης σε εργοτάξιο στην Πέγεια - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βραχίονας αντλίας μπετόν απέκοψε εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του εργαζομένου. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Τραγική κατάληξη είχε σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα, γύρω στις 2:30 το απόγευμα, σε ανεγειρόμενη οικοδομή στην οδό Κοκκινόκαμπου, στην Πέγεια.

Σχετικά άρθρα:

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης έτοιμου σκυροδέματος, φέρεται να έγινε λανθασμένος χειρισμός του βραχίονα της αντλίας που χρησιμοποιείτο για την τοποθέτηση του μπετόν.

Ως αποτέλεσμα, αποκόπηκαν δύο εναέρια ηλεκτρικά καλώδια της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, τάσης 11.000 volts. Από την επαφή με τα ηλεκτροφόρα καλώδια υπέστη ηλεκτροπληξία ένας από τους εργαζόμενους, 52 ετών, αλλοδαπός και μόνιμος κάτοικος Πάφου.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου, παρά τις προσπάθειες των ιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Πρόκειται για τον Konstantino Posnagkof, 52 ετών, από τη Γεωργία, κάτοχο ελληνικής υπηκοότητας. Η σκηνή του ατυχήματος παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό διερευνώνται από την Αστυνομία, σε συνεργασία με λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Οι εξετάσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Tags

ΠΑΦΟΣΘΑΝΑΤΟΣΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑΠΕΓΕΙΑΘανατηφόρο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα