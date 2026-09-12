Τραγική κατάληξη: Νεκρός ο 52χρονος εργάτης σε εργοτάξιο στην Πέγεια - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Τραγική κατάληξη είχε σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα, γύρω στις 2:30 το απόγευμα, σε ανεγειρόμενη οικοδομή στην οδό Κοκκινόκαμπου, στην Πέγεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης έτοιμου σκυροδέματος, φέρεται να έγινε λανθασμένος χειρισμός του βραχίονα της αντλίας που χρησιμοποιείτο για την τοποθέτηση του μπετόν.

Ως αποτέλεσμα, αποκόπηκαν δύο εναέρια ηλεκτρικά καλώδια της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, τάσης 11.000 volts. Από την επαφή με τα ηλεκτροφόρα καλώδια υπέστη ηλεκτροπληξία ένας από τους εργαζόμενους, 52 ετών, αλλοδαπός και μόνιμος κάτοικος Πάφου.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου, παρά τις προσπάθειες των ιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Πρόκειται για τον Konstantino Posnagkof, 52 ετών, από τη Γεωργία, κάτοχο ελληνικής υπηκοότητας. Η σκηνή του ατυχήματος παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό διερευνώνται από την Αστυνομία, σε συνεργασία με λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Οι εξετάσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.