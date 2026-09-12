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Συναγερμός στην Έγκωμη: 4χρονο έπεσε από μπαλκόνι και νοσηλεύεται σοβαρά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται τετράχρονο αγοράκι, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι κατοικίας σε περιοχή της Έγκωμης. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ενώ η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται τετράχρονο αγοράκι το οποίο έπεσε από μπαλκόνι κατοικίας σε περιοχή της Έγκωμης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε το τετράχρονο και το μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της υγείας του αγοριού κρίνεται σοβαρή.

Η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της Αστυνομίας, τα οποία διενεργούν εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

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