Συναγερμός στην Έγκωμη: 4χρονο έπεσε από μπαλκόνι και νοσηλεύεται σοβαρά

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται τετράχρονο αγοράκι το οποίο έπεσε από μπαλκόνι κατοικίας σε περιοχή της Έγκωμης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε το τετράχρονο και το μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της υγείας του αγοριού κρίνεται σοβαρή.

Η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της Αστυνομίας, τα οποία διενεργούν εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.