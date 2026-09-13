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Γερμανία: Η AfD διευρύνει το προβάδισμά της έναντι των συντηρητικών του Μερτς σε πανεθνική δημοσκόπηση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε μία εβομάδα αφού η AfD κέρδισε τις περιφερειακές εκλογές στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ με ποσοστό ρεκόρ 43,8% των ψήφων.

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι του συντηρητικού συνασπισμού του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς σε νέα πανεθνική δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η αντιπολιτευόμενη AfD κέρδισε μία ποσοστιαία μονάδα και έφθασε το 29% στη δημοσκόπηση της Insa που παραγγέλθηκε από την ταμπλόιντ Bild, ενώ οι συντηρητικοί του Μερτς -η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) και το βαυαρικό αδελφό της κόμμα της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU)- παρέμειναν χωρίς αλλαγές στο 20%.

Οι αντιπολιτευόμενοι Πράσινοι κέρδισαν επίσης μία μονάδα και έφθασαν το 14%, υποσκελίζοντας τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), ήσσονες κυβερνητικούς εταίρους που παρέμειναν στο 13%. Το κόμμα «Η Αριστερά» παρέμεινε επίσης χωρίς αλλαγές στο 10%.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε μία εβομάδα αφού η AfD κέρδισε τις περιφερειακές εκλογές στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ με ποσοστό ρεκόρ 43,8% των ψήφων.

Άλλες δύο εκλογές σε κρατίδια πρόκειται να διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή, καθώς προσέρχονται στις κάλπες οι ψηφοφόροι στο Βερολίνο και στο βορειοανατολικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, μετά τις τοπικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στο βόρειο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας.

Οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2029.

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