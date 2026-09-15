«Μαύρο βαν»: Ο Στεφάνου ζητά δημοσιοποίηση πορίσματος και απόδοση ευθυνών

Την άμεση δημοσιοποίηση του πορίσματος Ηλία Στεφάνου και το επανάνοιγμα της υπόθεσης του κατασκοπευτικού βαν, με διερεύνηση όλων των πτυχών και απόδοση ευθυνών, ζητά ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Σε γραπτή δήλωση εκφράζει τη θέση πως την υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν, πεισματικά τη συγκαλύπτει η Νομική Υπηρεσία" και πως πρόκειται για μια υπόθεση "καραμπινάτης θεσμικής διαφθοράς και διαπλοκής της κυβέρνησης Αναστασιάδη- ΔΗΣΥ".

Σύμφωνα με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στη Βουλή και ενώπιον του δικαστηρίου αποδεικνύουν τη λειτουργία ενός συστήματος με δυνατότητες μαζικών παράνομων παρακολουθήσεων και υποκλοπών, ενώ καταδεικνύουν επίσης ότι η δράση του μαύρου βαν ήταν σε γνώση αρχών και αξιωματούχων του κράτους, αναφέρει.

Ωστόσο, προσθέτει, η ποινική δίωξη των πρωταγωνιστών ανεστάλη από τη Νομική Υπηρεσία με επίκληση ενός ακαθόριστου «δημόσιου συμφέροντος», με τη Νομική Υπηρεσία "να κλείνει την πόρτα" στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, και τον Γενικό Εισαγγελέα να λέει ότι η υπόθεση έχει λήξει.

"Όσοι είχαν την ευθύνη και την υποχρέωση να προστατεύσουν το κράτος δικαίου, μετατράπηκαν σε θεματοφύλακες της αδράνειας και της συγκάλυψης", αναφέρει ο κ. Στεφάνου, ρωτώντας "ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο" και γιατί μια τόσο σοβαρή υπόθεση παρακολουθήσεων και παράνομων υποκλοπών δεν διερευνάται μέχρι τέλους.

Διερωτάται, επίσης, γιατί εμποδίζεται η έρευνα για ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, την οποία είχε πρόθεση να διερευνήσει η Αρχή κατά της Διαφθοράς σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή της, καθώς και γιατί το πόρισμα του ειδικού ερευνητή παραμένει στα συρτάρια, παρά τις συστάσεις της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου που ερεύνησε το σκάνδαλο.

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, αυτά τα ερωτήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι "αποκρύβονται πολλά γύρω από τη δράση του κατασκοπευτικού βαν κι αυτό γίνεται με πρωταγωνίστρια τη Νομική Υπηρεσία". Προσθέτει, δε, ότι η "σιωπή της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη είναι αποκαλυπτική της πολιτικής κάλυψης που παρέχει στους χειρισμούς της Γενικής Εισαγγελίας".

Κάνοντας λόγο για "βαθιά κρίση θεσμών", ο ΓΓ του ΑΚΕΛ υπενθυμίζει ότι για την ίδια υπόθεση, με τους ίδιους πρωταγωνιστές και για παρόμοια αδικήματα, στην Ελλάδα επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης. "Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας οφείλουν ν’ αναλάβουν την ευθύνη για τις αποφάσεις και τους χειρισμούς της Νομικής Υπηρεσίας", σημειώνει, προσθέτοντας ότι, αν δεν μπορούν να διασφαλίσουν ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί ανεξάρτητα, πλήρως και χωρίς παρεμβάσεις, τότε οφείλουν να παραιτηθούν.

"Το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να αφήσει αυτή την υπόθεση να πέσει στα μαλακά. Θα θέσει ξανά το ζήτημα προς συζήτηση στη Βουλή γιατί πρόκειται για ζήτημα αξιοπιστίας των θεσμών λειτουργίας του κράτους δικαίου, ασφάλειας του κράτους και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών", αναφέρει ο κ. Στεφάνου, επισημαίνοντας ότι το ΑΚΕΛ απαιτεί να ανοίξει ξανά η υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν, να δημοσιοποιηθεί αμέσως το πόρισμα Ηλία Στεφάνου, να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και όλες οι ενδεχόμενες πολιτικές, κρατικές και άλλες διασυνδέσεις και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους ενέχονται στο σκάνδαλο του κατασκοπευτικού βαν.