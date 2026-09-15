Μαζωνάκης: Αυτή είναι η έκθεση των πραγματογνωμόνων για την πλασμαφαίρεση που οδήγησε στον θάνατό του - Όσα αποκαλύπτει το CNN Greece

Στο φως έρχονται στοιχεία από την έκθεση των πραγματογνωμόνων για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, η εξέταση του οποίου φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το CNN Greece, το μηχάνημα εξετάστηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια και από τη μνήμη του ανακτήθηκαν δεδομένα που καταγράφουν λεπτό προς λεπτό τη λειτουργία του κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Τα στοιχεία θεωρούνται κρίσιμα για την υπόθεση, καθώς αποτυπώνουν τόσο τη χρονική εξέλιξη της διαδικασίας όσο και σειρά συναγερμών που ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκειά της. Παράλληλα, φέρονται να έρχονται σε αντίθεση με όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά στις καταθέσεις τους οι δύο γιατροί, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν κατηγορία ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με την έκθεση, η έναρξη της θεραπείας καταγράφεται στις 14:14:42. Στις 14:25:32 και 14:26:32 το μηχάνημα καταγράφει δύο λειτουργίες «συναγερμού 9», ο οποίος ενεργοποιείται όταν η φλεβική πίεση υπερβαίνει το μέγιστο καθορισμένο όριο.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι πιθανές αιτίες για την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου συναγερμού είναι τσάκισμα, θρόμβωση ή κλειστός σφιγκτήρας στο τμήμα μεταξύ της παγίδας φυσαλίδων και της γραμμής φλεβικής επιστροφής. Οι οδηγίες του μηχανήματος προβλέπουν τον εντοπισμό και την απομάκρυνση τυχόν εμποδίου που προκαλεί την αυξημένη πίεση και, εφόσον χρειάζεται, την προσαρμογή του ορίου συναγερμού ή τη μείωση της ροής του αίματος.

Η πρώτη έναρξη της διαδικασίας ανταλλαγής αίματος καταγράφεται στις 14:37:46, ενώ η πρώτη παύση της θεραπείας στις 15:22:54.

Ακολουθούν ακόμη τρεις «συναγερμοί 9», στις 15:23:09, 15:45:10 και 15:45:26. Στη συνέχεια καταγράφεται η λειτουργία «validate alarm 9», δηλαδή η επικύρωση του συγκεκριμένου συναγερμού.

Η δεύτερη πράξη ανταλλαγής αίματος καταγράφεται στις 15:46:00, ενώ μόλις 15 δευτερόλεπτα αργότερα, στις 15:46:15, καταγράφεται νέα παύση της θεραπείας.

Στην ανάλυση των πραγματογνωμόνων περιλαμβάνονται επίσης πίνακες στους οποίους αποτυπώνονται τα συγκεκριμένα δεδομένα, καθώς και λεπτομερής καταγραφή των αρχείων που εντοπίστηκαν στη μνήμη του μηχανήματος.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα δεδομένα που αφορούν τις 15:23, καθώς, σύμφωνα με το CNN Greece, προκύπτει ότι εκείνη την ώρα η διαδικασία βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη και υπήρχε ροή αίματος στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το συγκεκριμένο εύρημα φέρεται να έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές καταθέσεις των γιατρών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο γιατροί είχαν υποστηρίξει ότι εκείνη την ώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης έφθανε στο ραντεβού και ότι το μόνο που είχε προλάβει να γίνει ήταν η τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα στο ένα του χέρι.

Τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από τη μνήμη του μηχανήματος και η χρονική ακολουθία που καταγράφεται στην έκθεση των πραγματογνωμόνων αποτέλεσαν κρίσιμο στοιχείο της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση και τις ενέργειες των εμπλεκομένων κατά τη διάρκειά της.