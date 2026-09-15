Κυπριακό: «Ναι» από Έρχιουρμαν στα έξι από τα επτά σημεία του Γκουτέρες

Ετοιμος για συμφωνία στα έξι από τα επτά σημεία στα οποία κατά τον ίδιο αναμένει πρόοδο ο ΓΓ του ΟΗΕ, δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμαν.

Όπως ανέφερε, πρόοδο στα ΜΟΕ, τη μεθοδολογία και τα εσωτερικά ζητήματα ζήτησε ο Αντόνιο Γκουτέρες για να συγκαλέσει μια συνάντηση 5+1, προσθέτοντας ότι μαζί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη έχουν κάνει κάποια βήματα, αλλά ο ίδιος θα ήθελε να κάνουν περισσότερα.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Κιπρις ποστασί, σε συνέντευξή του χθες στο κανάλι Σιμ, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι μεταξύ των θεμάτων στα οποία ο κ. Γκουτέρες αναμένει πρόοδο είναι τα σημεία διέλευσης, η αποναρκοθέτηση, το δικαίωμα των παιδιών που γεννιούνται από μικτούς γάμους στην υπηκοότητα της ΕΕ, ο αθλητισμός, οι κοινοί μηχανισμοί αντιμετώπισης καταστροφών και η δημιουργία κοινών μηχανισμών σχετικά με την παράτυπη μετανάστευση.

Είναι έτοιμος, δήλωσε, για συμφωνία στα έξι από τα επτά αυτά σημεία ενώ για το έβδομο, τα σημεία διέλευσης, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, τα οποία είναι επίσης έτοιμος να συζητήσει.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της υπηκοότητας των παιδιών από μικτούς γάμους, είπε ότι δεν πρόκειται για Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, αλλά ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορεί, είπε, το Υπουργικό Συμβούλιο να παραχωρεί σε κάθε συνεδρία υπηκοότητες σε ορισμένο αριθμό τέτοιων παιδιών, αλλά το πραγματικό ερώτημα είναι πώς αυτό γίνεται αντιληπτό από τη διεθνή κοινότητα. Ο ΓΓ του ΟΗΕ, συνέχισε, συμπεριέλαβε το ζήτημα της ιθαγένειας της ΕΕ για τα παιδιά που γεννιούνται από μικτούς γάμους μεταξύ των θεμάτων στα οποία ανέμενε πρόοδο κατά την πρόσφατη επίσκεψή του. «Αυτό το δικαίωμα στην ιθαγένεια συνεχίζει να παραβιάζεται», δήλωσε ο κ. Ερχιουρμαν.

Είπε επίσης ότι η τ/κ πλευρά είναι έτοιμη να βοηθήσει σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής τη «νότια» Κύπρο. «Δηλώνω σήμερα ότι είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο που μπορούμε σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής στον νότο. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε». Τόνισε ότι αυτό δεν θα μετατραπεί σε διπλωματικό ζήτημα κάνοντας τηλεφωνήματα ή δηλώσεις μετά από κάθε περιστατικό, λέγοντας «είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε». Ενας τέτοιος μηχανισμός, σημείωσε, είναι μεταξύ των σημείων που ο ΓΓ έθεσε.

«Μια λύση είναι κάτι που θα ωφελήσει και τους δύο λαούς. Η έλλειψη λύσης είναι κάτι που προκαλεί απώλειες και για τους δύο λαούς», ανέφερε. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν δήλωσε ότι είναι ρεαλιστής όσον αφορά τη διαδικασία επίλυσης. «Η διπλωματία και ο διάλογος υπάρχουν. Ο Γενικός Γραμματέας έχει χαράξει το σωστό μονοπάτι και αυτό έπρεπε να είχε συμβεί. Είμαστε έτοιμοι να βαδίσουμε αυτό το μονοπάτι. Αλλά πού μας οδηγεί το μονοπάτι, θα δούμε όταν το βαδίσουμε».

Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είπε ο κ. Έρχιουρμαν, λέγοντας ότι πρόκειται για τραπέζι συνομιλιών και όχι διαπραγματεύσεων. Ανέφερε δε ότι η μόνη συνάντηση που έχει στη Νέα Υόρκη όπου θα μεταβεί προς το τέλος του μήνα, είναι με τον ΓΓ του ΟΗΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ