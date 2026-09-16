Αυξάνονται οι τιμές εισιτηρίων στα λεωφορεία της Λεμεσού - Επικαλείται λειτουργικά έξοδα η εταιρεία

Αυξημένες τιμές στα εισιτήρια των λεωφορείων θα κληθούν να πληρώνουν από τις 5 Νοεμβρίου οι επιβάτες στη Λεμεσό, με την ΕΜΕΛ να προχωρεί σε αναπροσαρμογή των κομίστρων, επικαλούμενη τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους τα τελευταία χρόνια.

Από τις 5 Νοεμβρίου το απλό εισιτήριο αυξάνεται από €2 σε €2,50, παραμένοντας ωστόσο στα €2 όταν χρησιμοποιείται eWallet. Το ημερήσιο αυξάνεται από €6 σε €7, ενώ τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζει το επταήμερο, το οποίο από €25 ανεβαίνει στα €35. Το προσωποποιημένο εισιτήριο 30 ημερών αυξάνεται από €45 σε €50, ενώ το ανώνυμο 30 ημερών από €45 σε €60.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΜΕΛ, η σύμβαση που διέπει τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές προβλέπει τη δυνατότητα αναθεώρησης των τιμών ανά δύο χρόνια, στη βάση του πληθωρισμού. Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη από τη Στατιστική Υπηρεσία διάφοροι δείκτες που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία των λεωφορείων, όπως το κόστος των καυσίμων, της συντήρησης, των εξαρτημάτων και άλλων συναφών ζητημάτων.

Τα ανώτατα όρια των κομίστρων καθορίζονται με διάταγμα του/της εκάστοτε υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ενώ κάθε εταιρεία μπορεί να διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική εντός αυτών των ορίων. Στην περίπτωση της Λεμεσού, η ΕΜΕΛ αναφέρει ότι η αναπροσαρμογή κρίθηκε απαραίτητη λόγω της αύξησης του λειτουργικού κόστους. Ειδικότερα, το κόστος των καυσίμων υπολογίζεται ότι έχει αυξηθεί περίπου κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, ενώ σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται στη συντήρηση και στα εξαρτήματα των λεωφορείων και, σε μικρότερο βαθμό, στο κόστος προσωπικού. Πρόκειται για έξοδα που, σύμφωνα με την εταιρεία, επηρεάζουν άμεσα το συνολικό κόστος εκτέλεσης των καθημερινών δρομολογίων.

Η ΕΜΕΛ διατηρεί ενιαία τιμολόγηση σε ολόκληρο το δίκτυό της, παρά τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των γραμμών, καθώς ορισμένες είναι ζημιογόνες και άλλες πολύ πιο επικερδείς. Στην Κύπρο, με βάση το υφιστάμενο συμβατικό μοντέλο, το κράτος επιδοτεί τις διαδρομές και όχι απευθείας το εισιτήριο που αγοράζει ο επιβάτης.

Την ίδια ώρα, αυξημένη παρουσιάζεται η χρήση των λεωφορείων στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η μέση πληρότητα βρίσκεται στο 64%, ενώ ο αριθμός των επιβατών αυξήθηκε κατά 10%, από περίπου 6 εκατ. σε 6,6 εκατ., δηλαδή κατά περίπου 600.000 επιβάτες.

Αυξήσεις και στη Λευκωσία

Αυξήσεις είχαν προηγηθεί τον Αύγουστο και στη Λευκωσία, όπου αρκετά κόμιστρα είναι πλέον ακριβότερα από τα αντίστοιχα της Λεμεσού. Η μονή διαδρομή με μετρητά κοστίζει €2,70 έναντι €2,50 στη Λεμεσό, ενώ το προσωποποιημένο μηνιαίο φθάνει τα €66,90 έναντι €50. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η εικόνα ποικίλλει σημαντικά, με τη Λεμεσό να είναι ακριβότερη σε ορισμένα εισιτήρια διαρκείας από πόλεις όπως η Αθήνα και η Ρώμη, αλλά παραμένει φθηνότερη από ακριβότερα δίκτυα, όπως αυτά του Βερολίνου και της Βιέννης.