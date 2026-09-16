Στο δικαστήριο σήμερα Δρουσιώτης και «Σάντη»

Στο δικαστήριο για πρώτη φορά θα βρεθούν σήμερα οι Μακάριος Δρουσιώτης και Κυριακή Κυριάκου, άλλως «Σάντη», για την υπόθεση που απασχόλησε έντονα από τον περασμένο Μάρτιο, μετά από την επίμαχη ανάρτηση του συγγραφέα.

Τον περασμένο Ιούλιο μέλη του ΤΑΕ Αρχηγείου, με οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας, καταχώρισαν την υπόθεση εναντίον των δύο προσώπων και ακολούθως τούς επιδόθηκαν τα κατηγορητήρια. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται 101 κατηγορίες που αφορούν κατάρτιση πλαστού εγγράφου, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, δημοσίευση πλαστών ειδήσεων και παρενόχληση.

Πιο σοβαρές είναι οι κατηγορίες για κατάρτιση πλαστού εγγράφου και κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, κατηγορίες οι οποίες επισύρουν ποινές φυλάκισης μέχρι και επτά έτη. Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες που αφορούν τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, ο ποινικός κώδικας προβλέπει ότι «όποιος με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιεύει σε οποιαδήποτε μορφή ψευδείς ειδήσεις ή πληροφορίες που δύνανται να κλονίσουν τη δημόσια τάξη ή την εμπιστοσύνη του κοινού προς το κράτος ή τα όργανά του ή να προκαλέσουν φόβο ή ανησυχία στο κοινό ή να παραβλάψουν με οποιονδήποτε τρόπο την κοινή ειρήνη και ευταξία είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και με τις δυο αυτές ποινές: Νοείται ότι αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο αν αποδείξει με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί το δικαστήριο ότι η δημοσίευση έγινε με καλή πίστη και στηρίχτηκε σε γεγονότα που δικαιολογούν τέτοια δημοσίευση».

Για τη σημερινή διαδικασία, τα δύο πρόσωπα θα εμφανιστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για σκοπούς παραπομπής τους σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Η επίμαχη ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη έγινε στις 30 Μαρτίου. Σε αυτήν υπήρχαν αναφορές για υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης ανήλικης από δικαστή, αυτοκτονίες, για πανεθνική συμμορία οικονομικού εγκλήματος, την οποία αποκαλεί «Αδελφότητα των Ροδόσταυρων», για την υπόθεση με το μαύρο κατασκοπευτικό βαν, για κοριούς στη Νομική Υπηρεσία, για την επιλογή του πρώην ΠτΔ να διορίσει τους Γιώργο Σαββίδη και Σάββα Αγγελίδη στη Νομική Υπηρεσία, για την υπόθεση Focus, ακόμη και για χρηματισμό για εξαγορά της σιωπής από πρόσωπο που γνώριζε και είχε στοιχεία. Κεντρικό πρόσωπο του διαδικτυακού άρθρου του Δρουσιώτη ήταν η Κυριακή Κυριάκου, πρόσωπο το οποίο για να προστατεύσει, όπως ο ίδιος είχε υποστηρίξει, την κατονόμαζε ως «Σάντη». Εξού και η υπόθεση έγινε γνωστή ως υπόθεση «Σάντη».

Ακολούθησε η έρευνα από την Αστυνομία, στο πλαίσιο της οποίας λήφθηκαν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα, τον ίδιο τον Μακάριο Δρουσιώτη, τη «Σάντη», ενώ παράλληλα ενσωματώθηκαν και τα αποτελέσματα του δικανικού ελέγχου ηλεκτρονικών συσκευών.

Τον περασμένο Ιούνιο η Αστυνομία συγκάλεσε έκτακτη διάσκεψη Τύπου, όπου η ηγεσία της δύναμης ενημέρωσε ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης του Δρουσιώτη ήταν προϊόν κατασκευασμένων μηνυμάτων, κάτι που προέκυψε από τη μαρτυρία της ίδιας της πρωταγωνίστριας, η οποία έδωσε σχετική κατάθεση και ενημέρωσε μέσω ποιας εφαρμογής δημιουργούσε τα μηνύματα.

Πλέον, με την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας το ενδιαφέρον στρέφεται στη στρατηγική υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Από τη μια η «Σάντη», έχοντας επί της ουσίας παραδεχθεί ότι η ίδια κατασκεύαζε τα μηνύματα, αναμένεται να διαφανεί εάν θα ομολογήσει παραδοχή στη διάπραξη κάποιων ή του συνόλου των αδικημάτων που αντιμετωπίζει. Στην άλλη πλευρά, ο Δρουσιώτης, τουλάχιστον σύμφωνα με τις θέσεις που έχει εκφράσει, αναμένεται να δηλώσει μη παραδοχή.