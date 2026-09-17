«Όχι» Εφετείου για να αφεθεί ελεύθερος ύποπτος για τρομοκρατία

Το Εφετείο (ποινική δικαιοδοσία) με απόφασή του απέρριψε την έφεση που άσκησε ο Χ.Μ. σε σχέση με την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου που αποφάσισε όπως παραμείνει υπόδικος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης εναντίον του, ενώπιον Κακουργιοδικείου. Πρόκειται για ένα από τα πέντε πρόσωπα τα οποία συνελήφθηκαν το περασμένο καλοκαίρι και αντιμετωπίζουν σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία.

Ο ΧΜ Ο εφεσείων αντιμετωπίζει μαζί με άλλους τέσσερεις κατηγορούμενους, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για συνομωσία να διαπράξουν κακούργημα, δηλαδή να παράσχουν υποστήριξη σε τρομοκρατική οργάνωση, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες συναφείς κατηγορίες, κατοχής πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών χωρίς άδεια και για αδίκημα τρομοκρατίας κατά παράβαση των σχετικών Άρθρων του Ποινικού Κώδικα Κεφ. 154, του Περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας Θυμάτων Νόμου 75(I)/19.

Στις 6 Αυγούστου 2026, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, μετά την παραπομπή των εν λόγω προσώπων σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου στις 14.10.2026, διέταξε την κράτησή τους μέχρι τότε.

Ο εφεσείων και δύο άλλοι κατηγορούμενοι τελούσαν υπό κράτηση στο πλαίσιο άλλων εκκρεμουσών διαδικασιών οι οποίες, σύμφωνα με δήλωση του συνηγόρου για την Κατηγορούσα Αρχή, θα διακόπτονταν με σκοπό τη συνένωση των πέντε πλέον συνολικά κατηγορουμένων σε ένα κατηγορητήριο. Εν όψει της καταχώρισης του νέου κατηγορητηρίου, ζητήθηκε η συνέχιση της κράτησής τους. Ένσταση έφερε ο εφεσείων, η οποία απορρίφθηκε με την εκκαλούμενη απόφαση. Για την συγκεκριμένη απόφαση άσκησε έφεση επικαλούμενος πέντε λόγους έφεσης.

Χρόνος κράτησης

Ένας από τους λόγους έφεσης που επικαλέστηκε ο εφεσείον ήταν για τον χρόνο κράτησης, υποστηρίζοντας ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα αξιολόγησε τον χρόνο κράτησης του εφεσείοντα κρίνοντας ότι το χρονικό διάστημα μέχρι τη δίκη δεν είναι υπερβολικό, χωρίς τη δέουσα στάθμιση του χρόνου κράτησης του εφεσείοντα δυνάμει προηγούμενης απόφασης και της πραγματικής προοπτικής καθυστέρησης ενόψει του ότι η δίκη εναντίον πέντε κατηγορουμένων για «σοβαρή υπόθεση τρομοκρατίας» όπως την αποκάλεσε δεν θα αρχίσει ούτε θα ολοκληρωθεί πλησίον της ορισθείσης ημερομηνίας.

Όπως σημειώνει το Εφετείο, ως προς τον χρόνο κράτησης του εφεσείοντα ο οποίος έχει παρέλθει, το παράπονό του ουδόλως ευσταθεί εφόσον ρητώς το πρωτόδικο Δικαστήριο αναφέρθηκε και προσμέτρησε το στοιχείο αυτό, καθοδηγούμενο από τη νομολογία.

«Ως προς τον συνολικό χρόνο για τον οποίο αναμένεται ο εφεσείων να κρατείται, δεν έγινε καμία αναφορά από το πρωτόδικο Δικαστήριο. Δεν θεωρούμε ότι υπήρξε σφάλμα από πλευράς του εφόσον δεν βρισκόμαστε ενώπιον περίπτωσης συνέχισης κράτησης μακράς περιόδου. Εξάλλου η θέση ότι ο αναμενόμενος συνολικός χρόνος κράτησης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης είναι πέραν του ευλόγως επιτρεπτού ώστε να δικαιολογείται η απόλυση με όρους, δεν μπορεί να προωθείται και να αποτιμηθεί κατά τρόπο γενικό αλλά σε συνάρτηση με σωρεία παραγόντων που συναρτώνται με την πορεία της δίκης.

15 κατηγορίες

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συνολικά δεκαπέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για φόνο, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αδικήματα τρομοκρατίας, παροχή υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι Αρχές διερευνούν ισχυρισμούς για διασυνδέσεις με τρομοκρατική οργάνωση και ενέργειες που, σύμφωνα με την κατηγορούσα Αρχή, είχαν στόχο ισραηλινά συμφέροντα στην Κυπριακή Δημοκρατία.