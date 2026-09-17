Μήνυμα «δημόσιας ασφάλειας» από το CY-Alert για την κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και ριπές ανέμων έως 8 μποφόρ!

Μήνυμα «δημόσιας ασφάλειας» μέσω του CY-Alert στάλθηκε το απόγευμα στα κινητά τηλέφωνα πολιτών, προειδοποιώντας για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν αρχικά το δυτικό μισό της Κύπρου και στη συνέχεια και άλλες περιοχές. Η ειδοποίηση έρχεται λίγες ώρες πριν τεθεί σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας, ενώ φωτογραφίες που αναρτώνται στην ομάδα «Καιρόφιλοι Κύπρου» στο Facebook δείχνουν ήδη αυξημένη νέφωση και ενίσχυση των ανέμων σε διάφορες περιοχές.

Στο μήνυμα του CY-Alert αναφέρεται ότι το επίπεδο επικινδυνότητας είναι κίτρινο και ότι «Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα την περιοχή, αρχικά το δυτικό μισό του νησιού και εν συνεχεία και άλλες περιοχές από σήμερα έως αύριο το απόγευμα».

Κίτρινη προειδοποίηση

Η κίτρινη προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας τίθεται σε ισχύ στις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 17:00 της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάζουν κατά διαστήματα την Κύπρο, αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού και στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές.

Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ τοπικά προβλέπεται χαλάζι. Οι άνεμοι σε περιοχές καταιγίδων ενδέχεται να μεταβάλλονται και να ενισχύονται, με ριπές που μπορεί να φθάσουν τα 8 μποφόρ.

Πρόγνωση καιρού

Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές.

Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ τα φαινόμενα ενδέχεται τοπικά να είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί, μέτριοι, 4 μποφόρ, ενώ σε περιοχές καταιγίδων θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται.

Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, ωστόσο αναμένεται να υποχωρήσουν αργά το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής, ενώ το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Τις απογευματινές ώρες, ωστόσο, θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται καταιγίδα κυρίως στα ορεινά.