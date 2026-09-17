Αναβάθμιση του “Ιεροκήπειου Πάρκου” στη Γεροσκήπου από τον Δήμο Ιεροκηπίας

Στην αναβάθμιση του Ιεροκήπιου πάρκου προχωρά ο Δ.Ιεροκηπίας.

Συγκεκριμένα υπεγράφη στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, στο Δημοτικό Μέγαρο Ιεροκηπίας, μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και του κ. Ανδρέα Κόκκινου, εκ μέρους της εταιρείας ELNIA Ltd συμφωνία για την προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιων παιχνιδιών, χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, καθώς και άλλων εργασιών στο “Ιεροκήπειο Πάρκο” στη Γεροσκήπου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στις €119.770 πλέον ΦΠΑ. Η χρονική διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας.