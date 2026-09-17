«Μαραθώνιος» καταθέσεων στη δίκη Φαίδωνος – Πάνω από 10 μάρτυρες ενώπιον του Κακουργιοδικείου

Με την κλήτευση και εξέταση βασικών μαρτύρων κατηγορίας συνεχίστηκε την Πέμπτη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου η ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση εναντίον του τελούντα σε αργία Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς την παρουσία κοινού, κατόπιν απόφασης του Δικαστηρίου, το οποίο έκανε δεκτό σχετικό αίτημα της κατηγορούσας αρχής.

Το Κακουργιοδικείο όρισε ως επόμενες δικασίμους τις 22 και 29 Σεπτεμβρίου, καθώς και τις 6 Οκτωβρίου, κατά τις οποίες αναμένεται να συνεχιστεί η παρουσίαση της υπόθεσης της κατηγορούσας αρχής.

Κατά τις τελευταίες δικασίμους κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, μάρτυρες κατηγορίας που προέρχονται από το εργασιακό περιβάλλον της παραπονούμενης. Από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, στα τέλη Ιουλίου, έχουν καταθέσει περισσότεροι από δέκα μάρτυρες κατηγορίας.

Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για μέλη της ανακριτικής ομάδας της Αστυνομίας και εμπειρογνώμονες, οι οποίοι κλήθηκαν να παρουσιάσουν στοιχεία και δεδομένα που αφορούν την υπόθεση.

Ο Φαίδων Φαίδωνος αντιμετωπίζει συνολικά πέντε κατηγορίες, οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.

Η ακροαματική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και, λόγω της απόφασης για διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών, οι λεπτομέρειες της μαρτυρίας που παρουσιάζεται ενώπιον του Δικαστηρίου δεν δημοσιοποιούνται.