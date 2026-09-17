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Προσοχή! Κατέρρευσε στέγαστρο σε κεντρική οδό του Στροβόλου - Συστάσεις προς το κοινό (φωτογραφίες)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Έκκληση του δημάρχου σε οδηγούς και πεζούς να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, τη διέλευση από το σημείο – Στην περιοχή μεταβαίνει και συνεργείο της ΑΗΚ.

Συναγερμός σήμανε στον Στρόβολο μετά από κατάρρευση στεγάστρου στην οδό Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, με τον δήμαρχο να καλεί οδηγούς και πεζούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και, όπου είναι δυνατόν, να αποφεύγουν τη διέλευση από το σημείο.

Την ενημέρωση έκανε μέσω ανάρτησής του ο δήμαρχος Στροβόλου, Σταύρος Σταυρινίδης, αναφέροντας ότι η Αστυνομία μεταβαίνει στην περιοχή για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, ενώ πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι στο σημείο μεταβαίνει και η ΑΗΚ.

Ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς όσους κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί: «Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις υποδείξεις της Αστυνομίας και να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο».

«Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση, εφόσον χρειαστεί», καταλήγει η ανακοίνωση.

Δείτε φωτογραφίες: 

 

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