Με το αεροπλάνο… πάει η Κύπρος: Τρίτη στην ΕΕ στις αεροπορικές μετακινήσεις

Στο 25,3% των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων ανήλθε στην Κύπρο το μερίδιο των αεροπορικών μετακινήσεων το 2024, το τρίτο υψηλότερο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat. Υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε μόνο στην Κροατία, όπου οι αεροπορικές μετακινήσεις αντιστοιχούσαν στο 45,6% των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων και στη Βουλγαρία με 30,3%.

Στην ΕΕ συνολικά, το αυτοκίνητο παρέμεινε το 2024 το κυριότερο μέσο μεταφοράς, αντιπροσωπεύοντας το 69,2% των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων, τα οποία υπολογίζονται σε 6.130 δισεκατομμύρια. Το ποσοστό των μετακινήσεων με αυτοκίνητο μειώθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το 2023, σύμφωνα με τη Eurostat.

Οι αεροπορικές μετακινήσεις αντιπροσώπευαν το 15,8% του συνόλου, αυξημένες κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε ετήσια βάση. Ακολούθησαν οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις με 7,5%, αυξημένες κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες και οι μετακινήσεις με λεωφορεία, πούλμαν και τρόλεϊ με 7,3%, μειωμένες κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. Οι θαλάσσιες μετακινήσεις παρέμειναν στο 0,4%.

Η Eurostat επισημαίνει ότι το μερίδιο των σιδηροδρομικών μετακινήσεων αυξάνεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια και το 2024 ξεπέρασε για πρώτη φορά από το 2014 το αντίστοιχο ποσοστό των λεωφορείων, πούλμαν και τρόλεϊ.

Σε σύγκριση με το 2014, το μερίδιο των μετακινήσεων με αυτοκίνητο στην ΕΕ μειώθηκε κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες και εκείνο των λεωφορείων, πούλμαν και τρόλεϊ κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, το μερίδιο των τρένων αυξήθηκε κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες και των αεροπορικών μετακινήσεων κατά 3,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο 83,7% το αυτοκίνητο στη Λιθουανία

Μεταξύ των κρατών μελών, το υψηλότερο μερίδιο μετακινήσεων με επιβατικό αυτοκίνητο καταγράφηκε στη Λιθουανία με 83,7% των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων. Ακολούθησαν η Ολλανδία με 77,0% και η Φινλανδία με 75,4%.

Στις μετακινήσεις με λεωφορεία, πούλμαν και τρόλεϊ, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Μάλτα με 17,0% και ακολούθησαν η Ιρλανδία με 16,6% και η Ουγγαρία με 15,3%.

Ο σιδηρόδρομος είχε το υψηλότερο μερίδιο στην Ουγγαρία με 11,3%, στην Αυστρία με 10,4% και στην Ολλανδία με 9,8%.

Όσον αφορά τις θαλάσσιες μετακινήσεις, το μεγαλύτερο μερίδιο καταγράφηκε στην Εσθονία με 2,7% και ακολούθησαν η Μάλτα με 2,4% και η Κροατία με 2,3%.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ