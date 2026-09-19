25 πάρκα σε όλη τη Λεμεσό μεταμορφώνονται: Τι αλλάζει για κατοίκους και παιδιά - Ολικό λίφτινγ θέλει ο Δήμος Λεμεσού

Σε νέα εποχή θα περάσουν το επόμενο διάστημα 25 συνολικά πάρκα-πλατείας που βρίσκονται σε διάφορες συνοικίες της Λεμεσού, με τη διαδικασία σχεδιασμού της αναζωογόνησής τους να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται για 25 υφιστάμενα πάρκα, τα οποία έχουν επιλεγεί από το Δήμο με σκοπό να ανανεωθούν πλήρως, μέσα από μία διαδικασία που λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των δημοτών, και ειδικά των περιοίκων των πάρκων, αφού οι ίδιοι συμμετέχουν σε διάφορες φάσεις του σχεδιασμού μέσα από τη διαδικασία της παρουσίασης και δημόσιας διαβούλευσης. Τα εν λόγω πάρκα, έχουν χωριστεί σε 5 γεωγραφικές ενότητες και τα έχουν αναλάβει μέσω ανοιχτών διαδικασίων δύο διαφορετικές αρχιτεκτονικές ομάδες. Την Τρίτη, παρουσιάστηκαν η προμελέτη του έργου για τις Ενότητες Α, Β και Γ. Η παρουσίαση έγινε από τους μελετητές του έργου, Ιωακείμ-Λοϊζάς Ε.Π.Ε., στους οποίους έχει ανατεθεί η εκπόνηση της μελέτης για τις Ενότητες Α, Β και Γ του έργου.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ενίσχυση του πρασίνου, με τους μελετητές να ξεκαθαρίζουν ότι όλα τα υφιστάμενα δέντρα θα διατηρηθούν, ενώ προβλέπονται και νέες φυτεύσεις. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται παράλληλα στη χρήση μαλακών και υδατοπερατών επιφανειών, ώστε να αυξηθεί η απορρόφηση του νερού και να περιοριστούν οι σκληρές επιφάνειες που σήμερα κυριαρχούν σε αρκετούς από τους χώρους.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν επίσης περισσότερη φυσική σκίαση, αναβάθμιση των παιδικών χώρων, βελτίωση του φωτισμού και χρήση ανθεκτικών υλικών χαμηλής συντήρησης. Στόχος είναι τα πάρκα και οι πλατείες να αποκτήσουν περισσότερες χρήσεις και να αποτελούν χώρους καθημερινής δραστηριότητας για τους κατοίκους των γύρω περιοχών και όχι απλώς σημεία διέλευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη να δημιουργηθούν δραστηριότητες και για εφήβους, μια ηλικιακή ομάδα που συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό των δημόσιων πάρκων. Στο ίδιο πλαίσιο, προτείνεται να δοθεί χώρος και στην ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση, ώστε ορισμένα σημεία να μπορούν να φιλοξενούν δραστηριότητες τέχνης και δημιουργίας.

Στη δημόσια διαβούλευση συμμετείχαν κάτοικοι, ενδιαφερόμενοι πολίτες και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, καταθέτοντας παρατηρήσεις και εισηγήσεις οι οποίες καταγράφηκαν και θα εξεταστούν στο επόμενο στάδιο, πριν από την οριστικοποίηση των σχεδιασμών. Η συνολική παρουσίαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού, και οι δημότες μπορούν να συνεχίσουν να αποστέλλουν σχόλια και εισηγήσεις μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.