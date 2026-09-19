Τραμπ: Συμφωνία με Δανία για τη Γροιλανδία – «Μόνιμος έλεγχος» της ασφάλειας του νησιού από τις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον αποκτά «μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών».

Η συμφωνία προβλέπει ενισχυμένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία αντιμετωπίζει πλήρως τις ανησυχίες ασφαλείας της Ουάσιγκτον για τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν «για πάντα» την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι θεωρούν απαραίτητο για την ασφάλεια και την άμυνα της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει στρατιωτική βάση ή να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, ούτε να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς, χωρίς την έγκριση της Ουάσινγκτον.

Ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία ανάπτυξης μεγαλύτερης στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία.

Οι λεπτομέρειες για το εάν και πόσες νέες αμερικανικές βάσεις θα δημιουργηθούν δεν έχουν γίνει γνωστές. Οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη στρατιωτική εγκατάσταση στη βορειοδυτική Γροιλανδία, ενώ η συμφωνία διευρύνει τις δυνατότητες αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί.

Επιβεβαιώνει η Δανία

Το γραφείο της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας, τονίζοντας ότι αυτή ενισχύει την ασφάλεια στον Βόρειο Ατλαντικό και την Αρκτική.

Η Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι χαιρετίζει την προοπτική μιας συμφωνίας για τη Γροιλανδία, το Βασίλειο της Δανίας και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υπογραφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ απαιτούνται ακόμη οι σχετικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες στη Δανία και τη Γροιλανδία.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν χαιρέτισε τον συμβιβασμό, αναφέροντας πως «εγγυάται και ενισχύει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, του βασιλείου της Δανίας, των ΗΠΑ και της δυτικής συμμαχίας». Η συμφωνία «αναγνωρίζει τα συμφέροντα της Γροιλανδίας και τη θέση μας στη διεθνή συνεργασία», συμπλήρωσε.

Η Ρωσία και η Κίνα στο επίκεντρο

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η συμφωνία διασφαλίζει πως η Ρωσία και η Κίνα δεν θα μπορούν να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις ή να αναπτύξουν στρατεύματα στη Γροιλανδία, ενώ προβλέπονται μηχανισμοί για τον περιορισμό επενδύσεων σε ευαίσθητους τομείς.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η συμφωνία επιτρέπει στις ΗΠΑ να ενεργούν στη Γροιλανδία όπως κρίνουν απαραίτητο για την ασφάλεια και την άμυνα της Βόρειας Αμερικής και να αυξάνουν την αμερικανική στρατιωτική παρουσία ανάλογα με τις ανάγκες.

Με πληροφορίες από: Reuters, AFP, AP