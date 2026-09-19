«Πετούσε» με 161 χλμ. στον αυτοκινητόδρομο: Χειροπέδες σε 26χρονο στην Πάφο - Του έκαναν σήμα και δεν σταμάτησε

Στη σύλληψη 26χρονου προχώρησε χθες βράδυ η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα, και άλλων τροχαίων αδικημάτων.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 10.30 χθες βράδυ, ενώ μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου (Κλιμάκιο Αυδήμου) διενεργούσαν έλεγχο ταχύτητας, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, εντόπισαν αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα 161 ΧΑΩ αντί 100 ΧΑΩ που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο.

Στον οδηγό του αυτοκινήτου έγινε σήμα να σταματήσει, αλλά αυτός συνέχισε την πορεία του.

Μέλη της Αστυνομίας ακολούθησαν το συγκεκριμένο όχημα το οποίο οδηγείτο αμελώς και επικίνδυνα, παραλείποντας να σταματήσει στα επαναλαμβανόμενα σήματα των αστυνομικών.

Σε κάποιο σημείο του δρόμου και αφού ο οδηγός εισήλθε στον παλαιό δρόμο Πάφου – Λεμεσού, ανακόπηκε. Από τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 26χρονο, ο οποίος οδηγούσε το εν λόγω όχημα χωρίς άδεια οδήγησης και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας.

Ο 26χρονος συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα που διέπραξε και τέθηκε υπό κράτηση ενώ σε έλεγχο αλκοτέστ και ναρκοτέστ που υποβλήθηκε, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κουκλιών συνεχίζει τις εξετάσεις.