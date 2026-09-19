Η Ρωσία ψηφίζει και στα κατεχόμενα: Καταγγελίες για πιέσεις υπό την παρουσία ενόπλων

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Ρωσία η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές εκλογές, στην οποία συμμετέχουν για πρώτη φορά κάτοικοι των ουκρανικών περιοχών που προσαρτήθηκαν μονομερώς από τη Μόσχα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Η διαδικασία αφορά τις περιφέρειες Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, τις οποίες η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προσάρτησε τον Σεπτέμβριο του 2022, παρά το γεγονός ότι δεν τις ελέγχει πλήρως. Η προσάρτησή τους δεν έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, στις τέσσερις αυτές περιοχές είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Ψηφοφορία διεξάγεται και στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Οι κάλπες σε ολόκληρη τη Ρωσία άνοιξαν την Παρασκευή και θα κλείσουν την Κυριακή. Ωστόσο, στις κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές, καθώς και σε ορισμένες ρωσικές περιφέρειες κοντά στα σύνορα, η εκλογική διαδικασία είχε ξεκινήσει από τα τέλη Αυγούστου, με τις αρχές να επικαλούνται λόγους ασφαλείας.

Σε εκλογικό τμήμα στο ρωσοκρατούμενο τμήμα της περιφέρειας του Ντονέτσκ, ψηφοφόροι προσέρχονταν στην κάλπη παρουσία ένοπλου Ρώσου στρατιώτη, σύμφωνα με το Associated Press.

Πούτιν: «Για πρώτη φορά μετά την επανένωση με τη Ρωσία»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των κατοίκων των τεσσάρων περιοχών στην ψηφοφορία για την Κρατική Δούμα, την Κάτω Βουλή του ρωσικού Κοινοβουλίου.

Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι ψηφίζουν για τη Δούμα «για πρώτη φορά μετά την επανένωσή τους με τη Ρωσία». Πρόσθεσε ότι στις εκλογές θα συμμετάσχουν και Ρώσοι στρατιωτικοί που βρίσκονται στα μέτωπα των συγκρούσεων.

Ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν ενότητα και να εκφράσουν, μέσω της ψήφου τους, τη στήριξή τους προς τις ένοπλες δυνάμεις και το ρωσικό κράτος.

Πρόκειται για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η εκλογική διαδικασία αναμένεται να εδραιώσει την πολιτική κυριαρχία του Κρεμλίνου και να προβληθεί από τη Μόσχα ως έκφραση λαϊκής υποστήριξης προς τον πόλεμο.

Το Κίεβο καλεί τη διεθνή κοινότητα να μην αναγνωρίσει το αποτέλεσμα

Οι ουκρανικές αρχές χαρακτήρισαν παράνομη τη διεξαγωγή των ρωσικών εκλογών στα κατεχόμενα εδάφη και κάλεσαν τις ξένες κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς να μην αναγνωρίσουν ούτε τη διαδικασία ούτε τα αποτελέσματά της.

Το Κίεβο προειδοποίησε επίσης ότι Ουκρανοί πολίτες που συμμετέχουν ενεργά στη διοργάνωση της ψηφοφορίας ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες.

Εννέα ουκρανικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάλεσαν τους κατοίκους των κατεχόμενων περιοχών να μην προσέλθουν στις κάλπες. Σε κοινή ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι η ψηφοφορία αποσκοπεί στη νομιμοποίηση της ρωσικής κατοχής και της απόπειρας προσάρτησης ουκρανικών εδαφών.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο εκπρόσωπος Κρίστιαν Βίγκαντ χαρακτήρισε τη διεξαγωγή των εκλογών «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Όπως τόνισε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει και δεν πρόκειται να αναγνωρίσει τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων εκλογών στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας ούτε τα αποτελέσματά τους.

Καταγγελίες για πιέσεις στους κατοίκους

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι οι αρχές που έχουν διοριστεί από τη Μόσχα ασκούν πιέσεις στους κατοίκους προκειμένου να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία.

Η Βιολέτα Αρτέμτσουκ, συντονίστρια της οργάνωσης Donbas SOS, υποστήριξε ότι μέλη των τοπικών εκλογικών επιτροπών επισκέπτονται σπίτια, συνοδευόμενα από Ρώσους στρατιώτες και μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ίδια, εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα απειλούνται με απόλυση εάν δεν ψηφίσουν, ενώ η καταβολή συντάξεων και άλλων κοινωνικών παροχών φέρεται να συνδέεται με τη συμμετοχή στις εκλογές.

Κατήγγειλε ακόμη ότι συνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία και πολίτες που εξαρτώνται από κοινωνικά επιδόματα κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν «μη πιστοί» στις διορισμένες αρχές και να στερηθούν παροχές ή ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο πολιτικός αναλυτής του Κέντρου Penta στο Κίεβο, Βολοντίμιρ Φεσένκο, χαρακτήρισε «παρωδία» τις εκλογές που διεξάγονται υπό την παρουσία ενόπλων και εν μέσω συνεχών βομβαρδισμών.

Πηγή: Associated Press/ertnews