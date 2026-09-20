Πρόλαβαν τα χειρότερα στον Πρόδρομο: Δύο πρόσωπα ανακρίνονται για τη φωτιά που ξέσπασε

Δύο πρόσωπα ανακρίνονται σε σχέση με τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή του Φράκτη Προδρόμου, εντός του Κρατικού Δάσους Τροόδους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 00:45, θέτοντας σε κινητοποίηση τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Στο σημείο έσπευσαν επτά μέλη του Τμήματος Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και τρία μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 01:25, προτού προλάβει να επεκταθεί.

Οι έρευνες για τα αίτια βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ, όπως αναφέρει το Τμήμα Δασών, για σκοπούς διερεύνησης ανακρίνονται δύο πρόσωπα.