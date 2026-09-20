Ανατροπή στη μάχη για τον ΟΗΕ: Αποσύρθηκε η Μπατσελέτ - Ποια παίρνει προβάδισμα

Η πρώην πρόεδρος της Χιλής Μισέλ Μπατσελέτ ανακοίνωσε την απόσυρση της υποψηφιότητάς της για τη θέση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, που θα διαδεχθεί τον Αντόνιο Γκουτέρες.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η 74χρονη Μπατσελέτ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφασή της, εκτιμώντας ότι η υποψηφιότητά της συνέβαλε στη διαμόρφωση της άποψης πως ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα πρέπει να είναι γυναίκα από τη Λατινική Αμερική.

Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, θεωρείται ως φαβορί στην κούρσα για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς είχε τη μεγαλύτερη υποστήριξη στην πιο πρόσφατη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα προτείνει υποψήφιο που θα έχει την υποστήριξη τουλάχιστον εννέα εκ των δεκαπέντε μελών του και δεν θα κινδυνεύει με βέτο από κάποιο εκ των πέντε μόνιμων μελών (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Βρετανία, Γαλλία) και η απόφαση λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ