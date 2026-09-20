Μπλόκο σε αποστολή σχεδόν 6 κιλών κάνναβης στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Δύο ύποπτα πακέτα, τα οποία περιείχαν συνολικά σχεδόν 5,8 κιλά κάνναβης, εντόπισαν τελωνειακοί λειτουργοί σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης αεροπορικών φορτίων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Τα πακέτα, τα οποία προέρχονταν από τρίτες χώρες, κατασχέθηκαν ενώ την υπόθεση διερευνά η ΥΚΑΝ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας στο πλαίσιο των δράσεων και επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται από την ΥΚΑΝ στα αεροδρόμια, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, για τον εντοπισμό και κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών, τελωνειακοί λειτουργοί, εντόπισαν στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2026, δύο ύποπτα πακέτα σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης αεροπορικών φορτίων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Τα πακέτα προέρχονταν από τρίτες χώρες.

Εντοπισμός σχεδόν 6 κιλών κάνναβης στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Στο πλαίσιο των δράσεων και επιχειρήσεων της ΥΚΑΝ και του Τμήματος Τελωνείων, εντοπίστηκαν στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2026 σε αποθήκη στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, 5 κιλά και 798 γραμμάρια κάνναβη.https://t.co/gdrvtJ4DSw pic.twitter.com/rmZz2zJtxK — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) September 20, 2026

Κατά τον έλεγχο των πακέτων, αναφέρεται, «διαπιστώθηκε ότι περιείχαν συνολικά δέκα συσκευασίες με πράσινη ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού βάρους 5 κιλών και 798 γραμμαρίων».

Αναφέρεται ότι «τα πακέτα κατασχέθηκαν αρχικά από τις Τελωνειακές Αρχές και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από την ΥΚΑΝ για σκοπούς διερεύνησης των υποθέσεων».

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ