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Μπλόκο σε αποστολή σχεδόν 6 κιλών κάνναβης στο αεροδρόμιο Λάρνακας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε δύο ύποπτα πακέτα που είχαν φτάσει από τρίτες χώρες και βρίσκονταν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης αεροπορικών φορτίων. Η κάνναβη κατασχέθηκε από τις Τελωνειακές Αρχές και η υπόθεση παραδόθηκε στην ΥΚΑΝ, η οποία διερευνά την προέλευση και τους παραλήπτες των δεμάτων.

Δύο ύποπτα πακέτα, τα οποία περιείχαν συνολικά σχεδόν 5,8 κιλά κάνναβης, εντόπισαν τελωνειακοί λειτουργοί σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης αεροπορικών φορτίων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Τα πακέτα, τα οποία προέρχονταν από τρίτες χώρες, κατασχέθηκαν ενώ την υπόθεση διερευνά η ΥΚΑΝ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας στο πλαίσιο των δράσεων και επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται από την ΥΚΑΝ στα αεροδρόμια, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, για τον εντοπισμό και κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών, τελωνειακοί λειτουργοί, εντόπισαν στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2026, δύο ύποπτα πακέτα σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης αεροπορικών φορτίων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Τα πακέτα προέρχονταν από τρίτες χώρες.

Κατά τον έλεγχο των πακέτων, αναφέρεται, «διαπιστώθηκε ότι περιείχαν συνολικά δέκα συσκευασίες με πράσινη ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού βάρους 5 κιλών και 798 γραμμαρίων».

Αναφέρεται ότι «τα πακέτα κατασχέθηκαν αρχικά από τις Τελωνειακές Αρχές και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από την ΥΚΑΝ για σκοπούς διερεύνησης των υποθέσεων».

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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