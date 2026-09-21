Στις 22 Σεπτεμβρίου η ομιλία Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση ΟΗΕ - Αρχίζει ο κύκλος επαφών για Μ. Ανατολή και Α. Μεσόγειο

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου θα πραγματοποιήσει τετραήμερο πρόγραμμα διμερών και πολυμερών επαφών.

Ο Ερντογάν θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, για 16η φορά, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και επαφές με σειρά ξένων ηγετών.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στην ατζέντα των συναντήσεων αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η Γάζα, το Ιράν, η Συρία και ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας, καθώς και θέματα αμυντικής βιομηχανίας, ενέργειας και εμπορίου.

Οι διμερείς επαφές του Τούρκου Προέδρου αρχίζουν στο Türkevi, το Τουρκικό Σπίτι, στη Νέα Υόρκη.

Πρώτη προγραμματισμένη συνάντηση είναι με τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης Μοχάμεντ αλ Μένφι. Σύμφωνα με τη Milliyet, αναμένεται να συζητηθούν η πολιτική κατάσταση στη Λιβύη και οι συμφωνίες Τουρκίας–Λιβύης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στη συνέχεια ο Ερντογάν θα συναντηθεί με τον διάδοχο του θρόνου του Κουβέιτ, Σεΐχη Σαμπάχ Χαλίντ αλ Χαμάντ αλ Σαμπάχ, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αμυντική συνεργασία, τις επενδύσεις, την ενέργεια και το εμπόριο.

Τον Τούρκο Πρόεδρο συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, ο Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ και ο επικεφαλής της ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν.

Πηγή: ΚΥΠΕ