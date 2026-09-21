Μια «Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο» διοργάνωσε η ΕΤΑΠ Λεμεσού στο κέντρο της πόλης

Η οδός Γλάδστωνος, στη Λεμεσό, μετατράπηκε χθες, Κυριακή, σε ένα δρόμο χωρίς αυτοκίνητα και απέκτησε διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς γέμισε με κόσμο, δραστηριότητες και δημιουργικές δράσεις για παιδιά και οικογένειες, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ημέρα χωρίς αυτοκίνητό, για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού (ΕΤΑΠ Λεμεσού), με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού, σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού, τους Φίλους της Γης Κύπρου και την OPU – Organization for Positive Urbanism.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρουσία των μαθητών και μαθητριών του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού, οι οποίοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα «Κινητικότητα για Όλους», που διοργάνωσε η ΕΤΑΠ Λεμεσού.

Μέσα από τις ζωγραφιές τους, προστίθεται, τα παιδιά αποτύπωσαν τη δική τους εικόνα για μια πιο ασφαλή και ανθρώπινη πόλη, ενώ στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απονομή των βραβείων στους μαθητές που διακρίθηκαν.

Ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λεμεσού, Ανδρέας Τσουλόφτας, αναφέρθηκε στη διαχρονική συμμετοχή και στήριξη της εταιρείας σε δράσεις που προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα, επισημαίνοντας τη σύνδεσή της, τόσο με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, όσο και με την ελκυστικότητα της Λεμεσού, ως σύγχρονου και βιώσιμου τουριστικού προορισμού. Όπως σημείωσε, μια πόλη στην οποία κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να περπατούν με ασφάλεια, να χρησιμοποιούν το ποδήλατο και τις δημόσιες συγκοινωνίες και να έχουν εύκολη πρόσβαση στα σημεία ενδιαφέροντος, είναι μια πόλη που προσφέρει καλύτερη καθημερινότητα και μια πιο αυθεντική εμπειρία στους επισκέπτες της.

Σημαντικό μέρος της εκδήλωσης αποτέλεσε επίσης και η παρουσίαση του Masterplan της πόλης, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Λεμεσού, του Δήμου Αμαθούντας και του Δήμου Πολεμιδιών με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Frederick. Η συνεργασία, σημειώνεται στην ανακοίνωση, αφορά στην εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδιασμού βιώσιμης κινητικότητας, χωροταξικής και πολεοδομικής ανάπλασης, καθώς και την προετοιμασία πιλοτικών παρεμβάσεων με στόχο ασφαλέστερες προσβάσιμες και κλιματικά ουδέτερες μετακινήσεις.