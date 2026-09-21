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ΥΠΑΝ: Το «Πρωινό για Όλους» συνεχίζεται και φέτος ανανεωμένο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σημειώνει, τέλος, ότι η εφαρμογή του συνεχίζεται με αυστηρή εποπτεία, ελέγχους και συνεχή αξιολόγηση, με στόχο την καλύτερη δυνατή φροντίδα για κάθε παιδί.

Με τη νέα σχολική χρονιά, το πιλοτικό πρόγραμμα «Πρωινό για Όλους» επιστρέφει στα νηπιαγωγεία των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου, ανανεωμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών, αναφέρει, σε ανάρτηση της στο προσωπικό της λογαριασμό στο «Χ», η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, και επισημαίνει ότι περίπου 3.600 θα λαμβάνουν καθημερινά δωρεάν πρόγευμα, σε μια δράση που επενδύει στην υγεία, την ευημερία και το μέλλον τους.

«Η Κυβέρνηση επενδύει σε δράσεις που στηρίζουν τα παιδιά και τις οικογένειες, προάγοντας παράλληλα την καλλιέργεια υγιεινών διατροφικών συνηθειών από τις πρώτες ηλικίες. Με τη συμβολή ειδικών διατροφολόγων, εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των γονέων, το πρόγραμμα εξελίσσεται ώστε να προσφέρει ποιοτικό και ασφαλές πρωινό στους μικρούς μας μαθητές», προσθέτει.

Σημειώνει, τέλος, ότι η εφαρμογή του συνεχίζεται με αυστηρή εποπτεία, ελέγχους και συνεχή αξιολόγηση, με στόχο την καλύτερη δυνατή φροντίδα για κάθε παιδί.

 

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