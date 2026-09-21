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Η παραγωγή του διυλιστηρίου της Μόσχας σταμάτησε μετά την ουκρανική επίθεση της Κυριακής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με τις πηγές, το διυλιστήριο επεξεργάστηκε 11,6 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου το 2024, περίπου 230.000 βαρέλια ημερησίως και παρήγαγε 2,9 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 3,2 εκατομμύρια τόνους ντίζελ και 1,3 εκατομμύρια τόνους πίσσας.

Το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα , που ανήκει στην εταιρεία Gazprom Neft, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις κύριες μονάδες απόσταξης αργού μετά την επίθεση των ουκρανικών drones στις 20 Σεπτεμβρίου, ανέφεραν τρεις πηγές του κλάδου.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram το πρωί της Κυριακής ότι μία βιομηχανική μονάδα εντός των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης με drones στη ρωσική πρωτεύουσα.

Οι πηγές δήλωσαν σήμερα στο Reuters ότι και οι δύο κύριες μονάδες απόσταξης αργού πετρελαίου τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την συντριβή των drones εντός των εγκαταστάσεων αυτών, όπως και ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών και της λειτουργίας τους.

Η εταιρεία Gazprom Neft δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει το θέμα.

Η μονάδα AVT-6 του διυλιστηρίου έχει δυναμικότητα παραγωγής 21.400 μετρικών τόνων ημερησίως, που αντιστοιχούν στο 54% της συνολικής δυναμικότητας, ενώ η μικτή μονάδα επεξεργασίας αργού EURO+ έχει δυναμικότητα παραγωγής 18.800 τόνων ημερησίως, καλύπτοντας το υπόλοιπο 47%.

Τα καύσιμα που παράγονται από το διυλιστήριο της Μόσχας δεν διατίθενται προς πώληση στο Διεθνές Εμπορικό Χρηματιστήριο της Αγίας Πετρούπολης από τις 21 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πηγές, το διυλιστήριο επεξεργάστηκε 11,6 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου το 2024, περίπου 230.000 βαρέλια ημερησίως και παρήγαγε 2,9 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 3,2 εκατομμύρια τόνους ντίζελ και 1,3 εκατομμύρια τόνους πίσσας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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