Άργος, Περσεφόνη, Σίσυφος και… Ύπνος: Τα ονόματα των κακοκαιριών για το 2026-27, ποια πρότεινε η Κύπρος

Η Κύπρος συμμετέχει ξανά μαζί με την Ελλάδα και το Ισραήλ στη νέα λίστα ονοματοδοσίας των έντονων καιρικών φαινομένων που θα χρησιμοποιείται από τον Οκτώβριο του 2026 έως και τον Σεπτέμβριο του 2027. Ανάμεσα στις κυπριακές επιλογές βρίσκονται τα ονόματα Άργος, Δωροθέα, Γλαύκος, Ιάσων, Μορφέας, Περσεφόνη, Σίσυφος, Βεργίνα και Ύπνος.

Η νέα λίστα καταρτίστηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, οι οποίες αποτελούν από το 2021 την Ομάδα Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με τον πίνακα που δόθηκε στη δημοσιότητα, η Κύπρος πρότεινε εννέα ονόματα: Άργος (Argos), Δωροθέα (Dorothea), Γλαύκος (Glafkos), Ιάσων (Jason), Μορφέας (Morfeas), Περσεφόνη (Persefoni), Σίσυφος (Sisyfos), Βεργίνα (Vergina) και Ύπνος (Ypnos).

Η διαδικασία αφορά μετεωρολογικά συστήματα τα οποία προβλέπεται να προκαλέσουν πολύ ισχυρά φαινόμενα, τόσο κατά την ψυχρή όσο και κατά τη θερμή περίοδο του έτους.

Οι τρεις Μετεωρολογικές Υπηρεσίες βρίσκονται σε επικοινωνία μέσω των προγνωστικών τους κέντρων και πραγματοποιούν εβδομαδιαίες ή, όταν κρίνεται αναγκαίο, συχνότερες συναντήσεις. Σε αυτές εξετάζονται τα διαθέσιμα δεδομένα από αριθμητικά μοντέλα καιρού και παρατηρήσεις και αποφασίζεται από κοινού κατά πόσο ένα αναμενόμενο έντονο καιρικό φαινόμενο θα λάβει όνομα.

Εάν μια κακοκαιρία έχει ήδη ονομαστεί από άλλη ευρωπαϊκή μετεωρολογική ομάδα και στη συνέχεια κινηθεί προς την Ανατολική Μεσόγειο, το όνομα που έχει ήδη λάβει διατηρείται.

Στόχος της ονοματοδοσίας είναι η καλύτερη ενημέρωση και επαγρύπνηση του κοινού μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και η διευκόλυνση των αρμόδιων υπηρεσιών στην ενημέρωση για την παρουσία έντονων καιρικών φαινομένων και τις πιθανές επιπτώσεις τους.

Η πλήρης λίστα για την περίοδο Οκτωβρίου 2026 – Σεπτεμβρίου 2027 είναι: Argos, Bar, Chabrias, Dorothea, Eitan, Filippa, Glafkos, Hadar, Ikaros, Jason, Kedem, Laskarina, Morfeas, Nadia, Odysseas, Persefoni, Roxani, Sisyfos, Tamar, Uranos, Vergina, Wasim, Xanthe και Ypnos.

Με πληροφορίες από lifo.gr, ΕΜΥ