Παρασκηνιακές επαφές στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό: Ο Χριστοδουλίδης βλέπει περιθώριο θετικών εξελίξεων

Έντονες παρασκηνιακές διεργασίες για το Κυπριακό βρίσκονται σε εξέλιξη στη Νέα Υόρκη, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να εκφράζει την εκτίμηση ότι υπάρχουν περιθώρια για θετικές εξελίξεις και να δείχνει προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β΄, ο Πρόεδρος αποκάλυψε ότι από την άφιξη της κυπριακής αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη πραγματοποιούνται αρκετές συναντήσεις που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως ανέφερε, στόχος των επαφών είναι να αξιοποιηθεί η παρουσία όλων των εμπλεκομένων στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για πρόοδο στο Κυπριακό.

Στόχος η επιστροφή στο τραπέζι

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προσδιόρισε ως θετική εξέλιξη την ανακοίνωση επανέναρξης των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, μέσα από μια διευρυμένη διάσκεψη.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται πολλές επαφές στο παρασκήνιο, γεγονός που, όπως είπε, αποτελεί ένδειξη και του προσωπικού ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κινητικότητα που καταγράφεται και ξεκαθάρισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να στηρίξει την προσπάθεια του Αντόνιο Γκουτέρες.

«Βλέπουμε να το επιδιώκει μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την προσπάθειά του και ας ελπίσουμε ότι θα καταλήξουμε σε θετικό αποτέλεσμα», ανέφερε.

«Αν υπάρχει πολιτική βούληση»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση από τις εμπλεκόμενες πλευρές, μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της επιστροφής στις διαπραγματεύσεις.

Όπως είπε, έχει ήδη μεταφέρει αυτή τη θέση στις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη, σημειώνοντας ότι η επιδίωξη για πρόοδο φαίνεται να αποτελεί και στόχο του ίδιου του Γενικού Γραμματέα.

Οι επόμενες επαφές στη Νέα Υόρκη αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναμένεται να διαφανεί κατά πόσο η παρασκηνιακή κινητικότητα μπορεί να μετατραπεί σε συγκεκριμένη εξέλιξη για το Κυπριακό.

Στο τραπέζι η Μέση Ανατολή και η Τουρκία

Κατά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη και Αμπντάλλα Β΄ συζητήθηκαν επίσης εκτενώς οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι δυνατότητες ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι Κύπρος και Ιορδανία εργάζονται στενά ως δύο χώρες που διατηρούν επικοινωνία με τα κράτη της περιοχής, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας, σταθερότητας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το πώς Κύπρος, Ιορδανία, Συρία και Λίβανος μπορούν να συνεργαστούν σε συγκεκριμένα έργα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη συνδεσιμότητα των τεσσάρων χωρών.

Στο τραπέζι τέθηκε ακόμη ο ρόλος της Τουρκίας στις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία Κύπρου και Ιορδανίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας και στην κοινή πρωτοβουλία για τη δημιουργία περιφερειακού κέντρου πυρόσβεσης στην Κύπρο, ευχαριστώντας τον Βασιλιά Αμπντάλλα για τη στήριξη της Ιορδανίας.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι επαφές με τις χώρες της περιοχής συνεχίζονται, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και τη δημιουργία συνθηκών μεγαλύτερης σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή.