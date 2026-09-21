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Η συμφωνία για Γροιλανδία υπογράφεται την Τρίτη, στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Η τελετή της υπογραφής θα γίνει στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στις 10.30 τοπική ώρα» (17.30 ώρα Κύπρου). Το κείμενο θα υπογράψουν ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, η Πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Γροιλανδία, η Δανία και οι ΗΠΑ θα υπογράψουν την Τρίτη τη συμφωνία για αρκτικό νησί, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας το γραφείο της Δανής Πρωθυπουργού.

«Η τελετή της υπογραφής θα γίνει στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στις 10.30 τοπική ώρα» (17.30 ώρα Κύπρου). Το κείμενο θα υπογράψουν ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, η Πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, αν και ο Πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε ότι χορηγεί στις ΗΠΑ «μόνιμο έλεγχο» επί της Γροιλανδίας. Η Δανία και η Γροιλανδία δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο για αυτούς τους ισχυρισμούς του Τραμπ, διαβεβαιώνοντας μόνο ότι η συμφωνία είναι επωφελής για το νησί και σέβεται την εθνική κυριαρχία του.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι τρεις ηγέτες θα συναντηθούν την Τρίτη στην τελευτή, επισημοποιώντας τη νέα συμφωνία τους που διασφαλίζει και εγγυάται την ασφάλεια της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

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