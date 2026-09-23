Έξι συλλήψεις σε παγκύπριες νυχτερινές αστυνομικές επιχειρήσεις

Έξι πρόσωπα συνελήφθησαν για διάφορα αδικήματα κατά τη διάρκεια οργανωμένων αστυνομικών περιπολιών και ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τρίτης σε αστικές περιοχές παγκύπρια, με στόχο την πρόληψη του εγκλήματος και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, μεταξύ των αδικημάτων που διερευνώνται είναι επίθεση εναντίον αστυνομικού, αντίσταση κατά τη σύλληψη, κατοχή ναρκωτικών, διάρρηξη και κλοπή, παράνομη κατοχή καπνικών προϊόντων και παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, η Αστυνομία ανέκοψε και έλεγξε 517 οδηγούς και 163 επιβάτες, ενώ διενεργήθηκαν 47 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες. Κατά τους τροχονομικούς ελέγχους έγιναν συνολικά 291 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις, περιλαμβανομένων 61 για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ διερευνώνται ακόμη 10 υποθέσεις τροχαίας και κατακρατήθηκαν πέντε οχήματα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 119 έλεγχοι αλκοόλης, με τρεις καταγγελίες, ενώ ένας προκαταρκτικός έλεγχος νάρκοτεστ ήταν θετικός. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι επιχειρήσεις πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση για την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.