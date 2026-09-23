Σήκωσε το γάντι και απάντησε στον Κέττηρο η Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών: «Όχι σε λαϊκισμούς και ατεκμηρίωτες αναφορές»

Πολιτική μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιαχείρισης ή καταστρατήγησης των προβλεπόμενων διαδικασιών, αναφέρει ότι εφαρμόζει η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, σημειώνοντας παράλληλα ότι λαϊκισμοί και ατεκμηρίωτες δημόσιες αναφορές, με σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων, χωρίς υποβολή συγκεκριμένων στοιχείων στην Υπηρεσία για διερεύνηση, δεν βοηθούν στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για πάταξη των φαινομένων αυτών.

Σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία αναφέρεται σε χθεσινές αναφορές του Προέδρου και μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, ότι παραχωρήθηκαν σε υπάλληλο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 1.000 σκάλες γεωργικής γης, και διευκρινίζεται ότι, «όντως προ 30ετίας είχε παραχωρηθεί στην οικογένεια υπαλλήλου της Υπηρεσίας συνολική έκταση 150.412.000 τ.μ. με βάση τις διαδικασίες που ίσχυαν τότε».

«Στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που διενεργούνται τα τελευταία τρία χρόνια και κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου, υπό την ιδιότητά του ως Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, οι συμβάσεις αυτές τερματίστηκαν το 2024, γεγονός για το οποίο η Υπηρεσία επανειλημμένα ενημέρωσε την Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά στον ίδιο τον υπάλληλο της Υπηρεσίας, ο οποίος έχει ήδη αφυπηρετήσει, παραμένει σε ισχύ μίσθωση για γη έκτασης 31.000 τ.μ., η οποία χρησιμοποιείται για γεωργικές καλλιέργειες», σημειώνεται.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, προστίθεται, «εφαρμόζει πλέον, ως πάγια πρακτική, πολιτική μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιαχείρισης ή καταστρατήγησης των προβλεπόμενων διαδικασιών».

«Παραμένουμε στη διάθεση των βουλευτών και των πολιτών, για ενημέρωση με διαφάνεια. Όλες οι καταγγελίες που υποβάλλονται στην Υπηρεσία με συγκεκριμένα στοιχεία τυγχάνουν διερεύνησης και λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για επαναφορά της νομιμότητας, όπου και όταν αυτό απαιτείται», αναφέρεται.

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται, «διατυπώνουμε την ικανοποίησή μας, για την ευκαιρία που μας δόθηκε να αναδείξουμε τη διαρκή προσπάθειά μας να εκμηδενίσουμε τέτοια φαινόμενα, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της αποτελεσματικής προστασίας των τουρκοκυπριακών περιουσιών προς όφελος των προσφύγων, αντικρούοντας ταυτόχρονα σκιές ή προσπάθεια σπίλωσης χαρακτήρων ή ακόμη του έργου της Υπηρεσίας στο σύνολό του».

«Λαϊκισμοί και ατεκμηρίωτες δημόσιες αναφορές, με σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων, χωρίς υποβολή συγκεκριμένων στοιχείων στην Υπηρεσία για διερεύνηση, δεν βοηθούν στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για πάταξη των φαινομένων αυτών», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ