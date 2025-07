Ελπίδα για πρόοδο εξέφρασε η Ολγκίν ενόψει πενταμερούς- Είδε Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και Ερσίν Τατάρ

Αισιοδοξία εξέφρασε η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντησή της τη Δευτέρα με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για επίτευξη προόδου την επόμενη εβδομάδα στη διευρυμένη συνάντηση της Νέας Υόρκης.

«Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη και σήμερα το πρωί συνάντησα επίσης με τον κ. Τατάρ. Δουλεύουμε σκληρά ώστε να έχουμε κάποια αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα. Θα συνεχίσω να εργάζομαι αυτό το απόγευμα και το απόγευμα της Τετάρτης με τους διαπραγματευτές», δήλωσε η κ. Ολγκίν στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο.

Πρόσθεσε ότι πιστεύει πως μπορεί να επιτευχθεί κάτι σημαντικό, σημειώνοντας ότι το πρωί συζήτησαν πιο ισχυρά μέτρα για το μέλλον και εξέφρασε την ελπίδα για μια καλή συνάντηση την επόμενη εβδομάδα.

Σε ερώτηση αν αναφερόταν στο άνοιγμα νέου σημείου διέλευσης, η Χολγκίν απάντησε λακωνικά: «Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό το απόγευμα».

The Personal Envoy of the @UN Secretary-General on #Cyprus, María Ángela Holguín, met with @Christodulides this morning. Holguín met with @ErsinTatar earlier today. #uncyprustalks



📸UNFICYP/Peter Šulgan pic.twitter.com/I4gIP5Enx7