Απασχολησιμότητα 93% για αποφοίτους ανώτερης εκπαίδευσης

Το ποσοστό απασχολησιμότητας των αποφοίτων ανώτερης εκπαίδευσης πέντε χρόνια μετά την αποφοίτησή τους ανέρχεται στο 93%, σύμφωνα με τα ευρήματα του δεύτερου κύκλου της Εθνικής Έρευνας Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης (CYGraduates), που παρουσίασε τη Δευτέρα η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου σε συνέντευξη Τύπου.

Τα αποτελέσματα καταγράφουν τις εμπειρίες των αποφοίτων σχετικά με τη φοίτηση στην ανώτερη εκπαίδευση, τη μετάβαση και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, καθώς και δείκτες αναντιστοιχίας μεταξύ σπουδών και επαγγελματικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με αυτά, οι απόφοιτοι δήλωσαν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τη φοίτηση στην Ανώτερη Εκπαίδευση. Ψηλό επίπεδο απασχολησιμότητας στο 87% καταγράφεται ήδη από τον πρώτο χρόνο αποφοίτησης, με την έρευνα, ωστόσο, να σημειώνει ότι υπάρχει ψηλό ποσοστό αναντιστοιχίας μεταξύ προσόντων και θέσεων εργασίας. Παρόλα αυτά, καταγράφονται σημαντικά ποσοστά πλήρους και σταθερής απασχόλησης.

Μέσα από την έρευνα καταδεικνύεται, επίσης, η ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της απασχόλησης των αποφοίτων και ενίσχυσης της σύνδεσης της ανώτερης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας υπογράμμισε τη σημασία της συστηματικής συλλογής και αξιοποίησης δεδομένων για τη διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος ανώτερης εκπαίδευσης, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Όπως είπε, η ανώτερη εκπαίδευση αποτελεί για την Κυβέρνηση σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης. "Από την αρχή, εκπονήσαμε τη στρατηγική για την ανώτερη εκπαίδευση, για πρώτη φορά στον τόπο μας, ώστε να μπορέσουμε δυναμικά και μέσω συνεργασιών να βελτιώσουμε την ποιότητα και κυρίως να επιτύχουμε τη διεθνοποίηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση", ανέφερε.

Σημειώνοντας τη σημασία των επιστημονικών δεδομένων, είπε ότι αυτή η έρευνα ενισχύει τον στρατηγικό στόχο του Υπουργείου για την ουσιαστική διασύνδεση της ανώτερης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι η εν λόγω έρευνα επιτρέπει την παρακολούθηση και ανάλυση της επαγγελματικής διαδρομής των αποφοίτων, μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης τους στην Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου, τη διερεύνηση των δεξιοτήτων που καλλιέργησαν και την αξιοποίηση τους, καθώς και την αποτύπωση της πρόσβασής τους στην απασχόληση. "Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα, δίδοντας μία ξεκάθαρη και σφαιρική εικόνα των δυνατοτήτων των αποφοίτων, αλλά και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν", είπε.

Σύμφωνα με την Υπουργό, η έρευνα παρέχει πολύτιμα δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό πολιτικών που στοχεύουν στην καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ της παρεχόμενης ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου και των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας. Η Υπουργός τόνισε ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Κύπρος με την υλοποίηση της Εθνικής Έρευνας Παρακολούθησης Αποφοίτων συγκαταλέγεται πλέον στις ευρωπαϊκές χώρες, που προχωρούν σε συστηματική παρακολούθηση των αποφοίτων της Ανώτερης Εκπαίδευσης. "Αυτό αποτελεί απόδειξη της πολιτικής μας βούλησης για συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου. Επιθυμούμε ένα ποιοτικό σύστημα ανώτερης εκπαίδευσης, που εφοδιάζει τους νέους και τις νέες μας με τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου", επισήμανε.

Περαιτέρω, η Διευθύντρια Ανώτερης Εκπαίδευσης, ανέδειξε τον ρόλο των ερευνών που διεξάγει η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι απώτερος σκοπός τους είναι η παροχή επιστημονικής πληροφόρησης σχετικά με την προσφορά δεξιοτήτων από το εκπαιδευτικό σύστημα ανώτερης εκπαίδευσης και τη ζήτηση δεξιοτήτων από την αγορά εργασίας. "Αυτή η πληροφόρηση θα αποτελέσει τη βάση για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και τον σχεδιασμό πολιτικών για την ενίσχυση της διασύνδεσης της ανώτερης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε εθνικό επίπεδο και την αύξηση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων ανώτερης εκπαίδευσης", είπε.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου σημειώνεται ότι η έρευνα CYGraduates αποτελεί ένα δυναμικό μηχανισμό συλλογής και ανάλυσης δεδομένων προσφέροντας επιστημονικά δεδομένα σε διαχρονική βάση σε φορείς πολιτικής και στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να αναθεωρήσουν το περιεχόμενο και την υλοποίηση υφιστάμενων Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε οι απόφοιτοι/ες να διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας.

Επιπρόσθετα, θα μπορούν να προχωρήσουν στον σχεδιασμό νέων Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και πιο ευέλικτων μορφών Προγραμμάτων (όπως π.χ. τα μικροδιαπιστευτήρια). Οι διάφοροι φορείς πολιτικής, θα έχουν στη διάθεσή τους τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και τον σχεδιασμό πολιτικών, όπως για παράδειγμα τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων δια βίου μάθησης που αφορούν στην επανακατάρτιση (reskilling), στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων (upskilling), και στην παροχή στοχευμένης συμβουλευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης.

Η εν λόγω έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης «Ανάπτυξη Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων και Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών» (“Development of a National Graduate Tracking Mechanism and Design and Implementation of an Employers’ Skills Survey”), το οποίο αποτελεί μέρος του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η υλοποίηση του έργου, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, έχει αναληφθεί από την εταιρεία PWC Cyprus ύστερα από προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement).

Πηγή: ΚΥΠΕ