Κακόβουλη η φωτιά που τέθηκε σε όχημα εργοληπτικής εταιρείας στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Παραλήφθηκαν τεκμήρια για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις

Κακόβουλη η φωτιά που τέθηκε σε όχημα εργοληπτική εταιρείας σε περιοχή στη Λάρνακα, αναφέρει η Αστυνομία. 

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λάρνακας, μετά την εξέταση της σκηνής από μέλη του ταε εμπειρογνώμονα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της ΥΜΗ διαπιστώθηκε ότι το όχημα ιδιοκτήτη εργοληπτικής εταιρίας, πρόκειται για εμπρησμό και ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, όπως σημειώνεται, είναι πολίτης τρίτης χώρας και ιδιοκτήτης της εργοληπτικής εταιρίας, καθώς ο ίδιος ανέφερε στην Αστυνομία ότι δεν έχει διαφορές και δεν υποψιάζεται οποιοδήποτε πρόσωπο.

Παραλήφθηκαν τεκμήρια για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις. Οι εντάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ λάρνακας και διερευνάται όλα τα ενδεχόμενα.

