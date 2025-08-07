Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Ελεύθεροι υπό όρους οι 2 Τ/κ στα κατεχόμενα - Είχαν συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση των 5 Ε/κ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο κτηματομεσίτης συνελήφθη με την κατηγορία της παραβίασης του «νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων» και ο υπάλληλος του «κτηματολογίου» με την κατηγορία της παραβίασης του ίδιου «νόμου», αλλά και της κατάχρησης εξουσίας.

Ελεύθερους με εγγύηση και υπό όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης άφησε σήμερα το «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου τους δύο Τ/κ που εμπλέκονται στην υπόθεση των 5 Ε/κ που τελούν υπό παράνομη κράτηση στα κατεχόμενα.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο 83χρονος κτηματομεσίτης και ο υπάλληλος του «κτηματολογίου» Κερύνειας προσήχθησαν ξεχωριστά στο «δικαστήριο», το οποίο κι εξέτασε χωριστά τις κατηγορίες εναντίον τους.

Ο κτηματομεσίτης συνελήφθη με την κατηγορία της παραβίασης του «νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων» και ο υπάλληλος του «κτηματολογίου» με την κατηγορία της παραβίασης του ίδιου «νόμου», αλλά και της κατάχρησης εξουσίας.

Το «δικαστήριο» απαγόρευσε στους δύο υπόπτους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και διέταξε την απελευθέρωσή τους με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν εγγύηση 200.000 ΤΛ (4.445 ευρώ περίπου) και θα υπογράψουν εγγύηση 500.000 ΤΛ ( 11.110 ευρώ περίπου) ο καθένας, ενώ κάθε μήνα θα παρουσιάζονται σε «αστυνομικό τμήμα».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΣυλλήψεις

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited