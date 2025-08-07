Ελεύθεροι υπό όρους οι 2 Τ/κ στα κατεχόμενα - Είχαν συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση των 5 Ε/κ

Ελεύθερους με εγγύηση και υπό όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης άφησε σήμερα το «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου τους δύο Τ/κ που εμπλέκονται στην υπόθεση των 5 Ε/κ που τελούν υπό παράνομη κράτηση στα κατεχόμενα.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο 83χρονος κτηματομεσίτης και ο υπάλληλος του «κτηματολογίου» Κερύνειας προσήχθησαν ξεχωριστά στο «δικαστήριο», το οποίο κι εξέτασε χωριστά τις κατηγορίες εναντίον τους.

Ο κτηματομεσίτης συνελήφθη με την κατηγορία της παραβίασης του «νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων» και ο υπάλληλος του «κτηματολογίου» με την κατηγορία της παραβίασης του ίδιου «νόμου», αλλά και της κατάχρησης εξουσίας.

Το «δικαστήριο» απαγόρευσε στους δύο υπόπτους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και διέταξε την απελευθέρωσή τους με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν εγγύηση 200.000 ΤΛ (4.445 ευρώ περίπου) και θα υπογράψουν εγγύηση 500.000 ΤΛ ( 11.110 ευρώ περίπου) ο καθένας, ενώ κάθε μήνα θα παρουσιάζονται σε «αστυνομικό τμήμα».

Πηγή: ΚΥΠΕ