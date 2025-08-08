Λάρνακα: Γάζωσαν όχημα 25χρονης στην Ορόκλινη (φώτος από τη σκηνή)

Ρίψη πυροβολισμών σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Ορόκλινη, σε αυτοκίνητο 25χρονης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 25χρονη βρισκόταν στην οικία της όταν άκουσε τους πυροβολισμούς και προέβη σε καταγγελία.

Στο σημείο, μετέβησαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Ορόκλινης, όπου διαπιστώθηκε ότι το όχημα της 25χρονης το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία της, έφερε αριθμό πυροβολισμών.

Αμέσως αποκλείστηκε η σκηνή και από προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο σημείο, εντοπίστηκαν στο έδαφος, πέντε πλήρες φυσίγγια και πέντε κάλυκες. Περαιτέρω εξετάσεις, αναμένεται να διενεργηθούν σήμερα από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας, διερευνά την υπόθεση.

Φωτογραφίες από την σκηνή: