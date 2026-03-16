Ν. Παπαδόπουλος: «Ποιοι θα διαχειριστούν τις κρίσεις; Οι ακραίοι;» - Το μήνυμα από την παρουσίαση του ψηφοδελτίου του ΔΗΚΟ (εικόνες)

Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και υπευθυνότητας έστειλε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος κατά την εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων του κόμματος για τη Λευκωσία ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026, η οποία πραγματοποιείται τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 6:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΟΕΔ στη Λευκωσία. Όπως ανέφερε, το κόμμα κατέρχεται με ένα «ισχυρό ψηφοδέλτιο», στο οποίο συμμετέχουν εξέχουσες προσωπικότητες, με σημαντική παρουσία γυναικών και νέων.

Στην ομιλία του, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη περίοδο, υπογραμμίζοντας πως σήμερα είναι πιο αναγκαία από ποτέ η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα στην πολιτική. Την ίδια ώρα προειδοποίησε για τους κινδύνους που –όπως είπε– προκαλούν η ανευθυνότητα, η προχειρότητα και ο λαϊκισμός.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ αναφέρθηκε στο ζήτημα του αφθώδους πυρετού, κατηγορώντας κόμματα ότι παρεμποδίζουν τις αρμόδιες υπηρεσίες στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την ασθένεια, με –όπως είπε– καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία. Αντίθετα, σημείωσε ότι το ΔΗΚΟ διεκδίκησε και πέτυχε, τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από την κυβέρνηση, ουσιαστικές αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους, οι οποίες καλύπτουν όχι μόνο το κόστος αντικατάστασης των ζώων αλλά και την απώλεια κέρδους.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε ότι όταν ξέσπασε ο πόλεμος κάποια κόμματα κατέθεσαν ψήφισμα στη Βουλή χωρίς –όπως υποστήριξε– να αναγνωρίζουν ότι η Κύπρος δέχθηκε επίθεση από το Ιράν. Αντίθετα, πρόσθεσε, το ΔΗΚΟ καταδίκασε από την πρώτη στιγμή το Ιράν και ζήτησε τη στρατιωτική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, εκφράζοντας παράλληλα ευχαριστίες προς τις ευρωπαϊκές χώρες που επέδειξαν αλληλεγγύη.

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε επίσης στη στάση της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι την ώρα που η Αθήνα έστελνε πλοία και αεροπλάνα για την προστασία της Κύπρου, υπήρχαν φωνές στο εσωτερικό που –όπως είπε– κατηγορούσαν την ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση GSI.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα από αυτές τις εξελίξεις αναδεικνύεται ο ρόλος του ΔΗΚΟ στη διατήρηση της σταθερότητας στη χώρα, στην οικονομία και στην ευρύτερη περιοχή. Όπως είπε, οι πολίτες διερωτώνται ποιοι μπορούν να διαχειριστούν τις κρίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος χρειάζεται σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ρεαλισμό και πατριωτισμό.

Κλείνοντας, αναγνώρισε ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος στέγασης και ενέργειας. Ωστόσο, σημείωσε ότι σήμερα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για λύσεις, καθώς –όπως είπε– τα δεδομένα της κυπριακής οικονομίας είναι τα καλύτερα που υπήρξαν ποτέ.

«Ένα δυνατό ΔΗΚΟ μπορεί να αποτελέσει εγγύηση ομαλότητας, σταθερότητας και ανάπτυξης για τη χώρα και την κοινωνία», κατέληξε.

Οι 19 υποψήφιοι και υποψήφιες βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος στην επαρχία Λευκωσίας είναι:

1. Παπαδόπουλος Νικόλας – Πρόεδρος ΔΗΚΟ

2. Αλαμπρίτης Σταύρος – Πρόεδρος Συντεχνίας Μικρών Επιχειρήσεων

3. Γεωργίου Ανδρέας – Βοηθός Υπεύθυνου Παραγωγής

4. Γεωργίου Βάσος – Τεχνικός ΑΗΚ, Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΔΗΚΟ

5. Ερωτοκρίτου Χριστιάνα – Αναπληρώτρια Πρόεδρος ΔΗΚΟ, Βουλεύτρια Λευκωσίας, Δικηγόρος

6. Ευτυχίου Μάριος – Τραπεζικός Υπάλληλος

7. Ιερείδης Μιχαλάκης – Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου

8. Κόρτας Κώστας – Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗΚΟ Λευκωσίας, πρώην Δήμαρχος Αγλαντζιάς

9. Κούσουλου Μαρία – Αντιπρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ Λευκωσίας

10. Παλάοντας Στέλιος – Αντιδήμαρχος Μόρφου, Γενικός Διευθυντής Ταμείου Προνοίας

11. Παντελίδης Χρύσης – Βουλευτής Λευκωσίας

12. Παπαδοπούλου Έλενα – Ηθοποιός, Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ

13. Παπαπέτρου Χρίστος – Πρόεδρος Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ)

14. Προδρόμου Άντρη – Γενική Γραμματέας ΓΟΔΗΚ, Πολιτική Επιστήμονας

15. Σάββα Αγγελική – Επιχειρηματίας, Γραμματέας Τύπου & Διαφώτισης ΓΟΔΗΚ

16. Σαββίδης Σάββας – Επιχειρηματίας

17. Σολωμού Γιώργος – Γενικός Γραμματέας ΔΗΚΟ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

18. Φουλή Βερόνικα – Δικηγόρος

19. Φράγκου Αντωνία – Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ, Δικηγόρος