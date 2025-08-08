Συνεχίζονται τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στα κατεχόμενα

Παρά την πρωινή ανακοίνωση από στέλεχος της «αρχής ηλεκτρισμού» πως η ηλεκτροδότηση θα παρέχονταν σύντομα σε όλο το ψευδοκράτος, τα προβλήματα συνεχίζονται.

Η ολική διακοπή προκλήθηκε από έκρηξη στις 5 το πρωί σε κέντρο μετασχηματιστών στον κατεχόμενο Νικήτα Μόρφου.

Η «αρχή ηλεκτρισμού» ανακοίνωσε μέσω ΜΚΔ ότι το προβληματικό κέντρο απομονώθηκε από το συνολικό σύστημα και η ηλεκτροδότηση άρχισε να παρέχεται σε περιοχές. Το κέντρο μετασχηματιστών υπέστη σοβαρή ζημιά και οι εργασίες επιδιόρθωσης συνεχίζονται.

Ωστόσο στα τ/κ ΜΜΕ αναφέρεται ότι δεν υπάρχει σταθερότητα στην παροχή ηλεκτρισμού και το ρεύμα «πάει κι έρχεται» με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα σε πολλές επιχειρήσεις και καταστήματα, γεννήτριες έπαθαν ζημιά, ενώ ρεύμα δεν είχε ούτε η τουρκική «πρεσβεία» στην κατεχόμενη Λευκωσία. Το «τμήμα κοινωνικών ασφαλίσεων», ανακοίνωσε νωρίς το μεσημέρι ότι λόγω της διακοπής ρεύματος το σύστημα δεν δουλεύει και δεν μπορούσαν να εργαστούν.

Προβλήματα υπήρξαν και στους σταθμούς παροχής νερού αφού δεν λειτουργούσαν οι αντλίες πίεσης χωρίς ρεύμα και σε κάποιες περιοχές δεν είχε ούτε νερό.

Ο «διευθυντής» της «αρχής», Νταλμάν Αϊντίν ανέφερε αργότερα στο τ/κ «πρακτορείο ειδήσεων» ότι αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε μεγάλο τμήμα της Λευκωσίας και της Κερύνειας, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες ν’ αποκατασταθεί το ρεύμα και σε Μόρφου και Αμμόχωστο.

Ο πρόεδρος της συντεχνίας των εργαζομένων στην «αρχή ηλεκτρισμού» (El Sen), Αχμέτ Τουγτζού ανέφερε ότι η αιτία της έκρηξης ήταν τα κακώς συντηρημένα κλιματιστικά στο κέντρο μετασχηματιστών.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων ασφαλείας στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πρόσθεσε, η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σταδιακά επανήλθε. Ωστόσο, λόγω του μεγέθους της βλάβης, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει επανέλθει πλήρως στο φυσιολογικό.

Το «επιμελητήριο Τ/κ ηλεκτρολόγων μηχανικών» με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι η κατάρρευση των ενεργειακών υποδομών προήλθε από προβλήματα υποδομής και ζήτησε επείγουσα δράση.

Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός σταθμών παραγωγής ενέργειας ντίζελ και αεριοστροβίλων βρίσκονται επί του παρόντος σε λειτουργία, σύμφωνα με το «επιμελητήριο» που θεωρεί κρίσιμο να τεθούν σε πλήρη λειτουργία όλοι οι σταθμοί παραγωγής ντίζελ και θερμοηλεκτρικοί, ώστε να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός.

Άμεση παραίτηση του «διοικητικού συμβουλίου» της «αρχής ηλεκτρισμού» και της «κυβέρνησης» ζήτησε ο πρόεδρος της συντεχνίας Türk-Sen, Αρσλαν Μπιτσιακλί επειδή άφησαν «τη χώρα και τον κόσμο χωρίς ηλεκτρική ενέργεια».

Το «επιμελητήριο» και ο συνδικαλιστής τόνισαν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνικό αλλά προέρχεται από τη χρόνια έλλειψη επενδύσεων και καλής συντήρησης του συστήματος της «αρχής ηλεκτρισμού» και της παραγωγής.

ΚΥΠΕ