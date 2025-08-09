Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Στις 18 Αυγούστου η ενημέρωση του ΠτΔ από τους Αμερικανούς εμπειρογνώμονες

Τις επόμενες εβδομάδες η ετοιμασία της αναλυτικής έκθεσης.

Για τις 18 Αυγούστου καθορίστηκε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τους ειδικούς της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ATF των ΗΠΑ, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες που βρίσκονται στην Κύπρο για να συνδράμουν στη διερεύνηση και αξιολόγηση της διαχείρισης της φονικής πυρκαγιάς στη Λεμεσό, θα ενημερώσουν τον Πρόεδρο αφού ολοκληρώσουν τις έρευνές τους και θα παρουσιάσουν προκαταρκτικά στοιχεία.

Θα ακολουθήσει, τις επόμενες εβδομάδες η ετοιμασία της αναλυτικής έκθεσης.

Αυτή τη στιγμή, η δεκαμελής ομάδα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ATF του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, συνεχίζει τις επί τόπου έρευνες για την καταστροφική πυρκαγιά.

Η ομάδα η οποία βρίσκεται στην Κύπρο έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, αποτελείται από εξειδικευμένους ερευνητές εμπρησμών και ατυχημάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

