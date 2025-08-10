Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Η επιστήμη στην πρώτη γραμμή της πυροπροστασίας - Πρόληψη των πυρκαγιών εν μέσω κλιματικής κρίσης

ΝΙΚΗ ΛΑΟΥ

Header Image

«Η Κύπρος δεν χρειάζεται πολλά πτητικά μέσα, αλλά πολλά μικρά και ευέλικτα οχήματα, τοποθετημένα πολύ κοντά σε περιοχές υψηλού κινδύνου», λέει στον «Π» ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου δρ Σταύρος Μαλάς

«Οι καταστροφές μπορούν να μετριαστούν όταν εμπιστευτούμε την επιστήμη». Ο δρ Σταύρος Μαλάς μίλησε στον «Π» για τα καινοτόμα εργαλεία πρόληψης πυρκαγιών τα οποία αναπτύσσει το Ινστιτούτο Κύπρου. Η περίπτωση της πυρκαγιάς στη Λεμεσό ανέδειξε την ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κράτους και της επιστημονικής κοινότητας. Αν η χώρα είχε ένα ευρύτερα οργανωμένο και διάσπαρτο δίκτυο πρόληψης, βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα ανάλυσης κινδύνου, τέτοια φαινόμενα θα μπορούσαν να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσ...

