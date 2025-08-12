Διακοπή υπαίθριων εργασιών και μεταφορών λόγω καύσωνα

Διακοπή υπαίθριων εργασιών και μεταφορών ανακοίνωσε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών και της προειδοποίησης σε πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας, που ανακοίνωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ενημερώνει με ανακοίνωσή του τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι απαιτείται να διακοπούν, μεταξύ των ωρών 12:00-16:00 όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες, και οι εργασίες μεταφοράς προϊόντων ή/και παράδοσης προϊόντων με τη χρήση δίκυκλων οχημάτων (π.χ μοτοσικλέτας, μοτοποδηλάτου, ποδηλάτου) ή συσκευών προσωπικής κινητικότητας (scooters, e-scooters), όπως η μεταφορά ή/και παράδοση προϊόντων/φαγητού/αλληλογραφίας ή/και άλλων δραστηριοτήτων, για όσο βρίσκεται σε ισχύ η προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Η προειδοποίηση σε πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας και η διακοπή εργασιών αφορά το εσωτερικό (περιοχές με υψόμετρο κάτω από 300 μέτρα, που απέχουν πέραν των 10 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή) και τα ψηλότερα ορεινά (ορεινές περιοχές με υψόμετρο πάνω από 1150 μέτρα).

Για κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή ελαφριές εργασίες και σε περιοχές που δεν ισχύει το πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας, το ΤΕΕ υπενθυμίζει ότι με βάση τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία τόσο οι εργοδότες όσο και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να μετρούν, στους χώρους όπου διεξάγονται εργασίες, τις παραμέτρους (θερμοκρασία και σχετική υγρασία) που συμβάλλουν στον θερμικό φόρτο.

Σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας αέρα (υπό σκιά) και σχετικής υγρασίας, αναφέρεατι, πρέπει να ρυθμίζουν ανάλογα τις εργασίες τους και εφαρμόζουν αλλαγή της κάθε εργασίας ή ανάπαυση ή διακοπή των εργασιών, ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης εργασίας, καθώς και άλλα κατάλληλα και επαρκή μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά) για την αποφυγή ή μείωση της θερμικής καταπόνησης όπως οργάνωση συχνών μικρών διαλειμμάτων για ανάπαυση σε σκιερό, δροσερό μέρος ή κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο ή σε χώρο όπου γίνεται χρήση ανεμιστήρων όπου αυτό είναι εφικτό, διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών όπου τούτο είναι δυνατόν, καθώς και εναλλαγή των εργαζομένων στην εργασία ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης δραστηριότητας.

Επίσης, το Τμήμα συστήνει αποφυγή όπου είναι εφικτό, των επίπονων εργασιών στο ύπαιθρο κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας (12:00-16:00), διάθεση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (θερμοκρασίας 10 – 15οC), χορήγηση και χρήση από τους εργαζομένους κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, χρήση από τους εργαζομένους ελαφρών, χαλαρών ειδών ένδυσης που αναπνέουν όπως είδη από βαμβάκι και χρήση κατάλληλων γυαλιών ηλίου, αποφυγή λήψης μεγάλων γευμάτων ή ζαχαρούχων τροφίμων ή κατάποσης οινοπνευματωδών ή καφεϊνούχων ποτών και κατάρτιση των εργαζομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ στην ενότητα Θερμική Καταπόνηση ή/και να επικοινωνούν με τους Επιθεωρητές στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος, στη Λευκωσία στο 22879191, στη Λεμεσό στο 25827200, στη Λάρνακα στο 24805327, στην Πάφο στο 26822715, στην Αμμόχωστο στο 23819750.

