| Κύπρος

Τριαντάχρονος έχασε την ζωή του στην παραλία της Λέμπας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Νεαρός άντρας 30 χρόνων έχασε την ζωή του ενώ μετέβη για κολύμπι το απόγευμα της Παρασκευής σε παραλία της Λέμπας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 19:30, 30χρονος , που βρισκόταν παραλία της Λέμπας με ομοεθνείς του,φέρεται να εισήλθε μόνος του στη θάλασσα.

Λίγα λεπτά αργότερα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Έγιναν προσπάθειες ανάνυψης του χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Στην σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε τον 30χρονο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου όπου ο επί καθήκοντι ιατρός διαπίστωσε τον θάνατο του.

Τα αίτια του θανάτου του 30χρονου αναμένεται να διαπιστωθούν με την διενέργεια νενομισμένης νεκροτομής σε μεταγενέστερο στάδιο.

