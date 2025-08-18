Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Σε χθεσινή του ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι στις 16 Αυγούστου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας επέλεξαν για έλεγχο τις αποσκευές 35χρονου επιβάτη.

Μεγάλες ποσότητες αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων εντόπισαν σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από έλεγχο που διενήργησαν το Σάββατο σε αποσκευές επιβατών. Στην πρώτη περίπτωση έγινε εξώδικη διευθέτηση ενώ στη δεύτερη υπόθεση ο επιβάτης τέθηκε υπό κράτηση.

Σημειώνεται ότι κατά τον φυσικό έλεγχο των αποσκευών του επιβάτη εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, «στις αποσκευές του εντοπίστηκαν 71 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Ο  επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα και οι αποσκευές με τα περιεχόμενα τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικη διευθέτηση των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €2.200 ευρώ και εγκατάλειψη των καπνικών προϊόντων για καταστροφή».

Σε δεύτερο περιστατικό, στις 16 Αυγούστου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, επίσης στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, επέλεξαν για έλεγχο τις αποσκευές 39χρονου επιβάτη, ο οποίος θα ταξίδευε από την Λάρνακα με προορισμό το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σημειώνεται ότι κατά τον φυσικό έλεγχο των αποσκευών του επιβάτη εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, «στις αποσκευές του εντοπίστηκαν 70 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Ο  επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα και οι αποσκευές με τα περιεχόμενα τους κατασχέθηκαν». Το πρωί της Κυριακής οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα 2ήμερης κράτησής του.

ΚΥΠΕ

