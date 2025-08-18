Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ρίψεις νερού από αέρος για τυχόν αναζωοπυρώσεις στην Πάφο- Παραμένουν στο σημείο δυνάμεις

Από νωρίς το πρωί, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη είχαν ενισχύσει την κατάσβεση με ρίψεις νερού και μετά αποδεσμεύτηκαν.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην επαρχία Πάφου τέθηκε ήδη από χθες υπό έλεγχο αλλά πυροσβεστικά αεροσκάφη έκαναν ρίψεις νερού το πρωί της Δευτέρας ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παραμένουν στην περιοχή για τυχόν αναζωοπυρώσεις. 

Οπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ η λειτουργός του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Κούλλα Μεσαρίτου, έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά από χθες το βράδυ αλλά παραμένουν και σήμερα όλες οι δυνάμεις στο μέρος της πυρκαγιάς. 

Από νωρίς το πρωί, πρόσθεσε, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη είχαν ενισχύσει την κατάσβεση με ρίψεις νερού και μετά αποδεσμεύτηκαν.

"Παραμένουμε εκεί αισιόδοξα μεν αλλά αναμένονται δυνατοί άνεμοι το απόγευμα. Θα παραμείνουν όλες οι δυνάμεις ως έχουν μέχρι νεοτέρας για αντιμετώπιση τυχόν αναζωοπυρώσεων το απόγευμα" κατέληξε. 

