Τρεις παράλληλες έρευνες για τη φονική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό - Σε δύο εβδομάδες θα παραδοθεί το πόρισμα της ΑΤF

Έναν σχεδόν μήνα από τη φονική πυρκαγιά της ορεινής Λεμεσού, και παρά τις κατά καιρούς διάφορες δηλώσεις, επί της ουσίας ακόμα δεν γνωρίζει κανείς τι έχει συμβεί και πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Μπορεί όλα τα φώτα να είναι στραμμένα στους Αμερικανούς εμπειρογνώμονες της ATF, όμως ταυτόχρονα βρίσκονται σε εξέλιξη και οι έρευνες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (με τριμελή επιτροπή) καθώς και οι έρευνες από πλευράς Αστυνομίας -που για την ώρα δεν δείχνουν κανέναν εμπρησμό, παρά τις περί αντιθέτου πρώτες δηλώσεις της ηγεσίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Με τη σειρά της η Αστυνομία αναμένει να της παραδοθούν, τόσο το πόρισμα της Πυροσβεστικής όσο και εκείνο των Αμερικανών, για...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!