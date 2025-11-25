Η Ουκρανία συμφώνησε στην ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

66χρονος έχασε 30 χιλιάδες ευρώ σε απάτη με το ΓεΣΥ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Χρηματικό ποσό 30 χιλιάδων ευρώ απέσπασαν άγνωστοι από τον τραπεζικό λογαριασμού 66χρονου, ο οποίος κατήγγειλε στο ΤΑΕ Λεμεσού την εξαπάτηση του από μήνυμα, που έλαβε στο κινητό του, με εμφανιζόμενο αποστολέα το ΓεΣΥ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 66χρονος κατήγγειλε σήμερα, Τρίτη, ότι έλαβε το μήνυμα στο κινητό, το οποίο του ζητούσε να καταβάλει μικρό χρηματικό ποσό ως πληρωμή τελών για το ΓεΣΥ.

Ακολουθώντας τις οδηγίες, ο παραπονούμενος καταχώρησε τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας με αποτέλεσμα να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΓεΣΥΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣδιαδικτυακή απάτηΑΠΑΤΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα