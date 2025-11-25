66χρονος έχασε 30 χιλιάδες ευρώ σε απάτη με το ΓεΣΥ

Χρηματικό ποσό 30 χιλιάδων ευρώ απέσπασαν άγνωστοι από τον τραπεζικό λογαριασμού 66χρονου, ο οποίος κατήγγειλε στο ΤΑΕ Λεμεσού την εξαπάτηση του από μήνυμα, που έλαβε στο κινητό του, με εμφανιζόμενο αποστολέα το ΓεΣΥ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 66χρονος κατήγγειλε σήμερα, Τρίτη, ότι έλαβε το μήνυμα στο κινητό, το οποίο του ζητούσε να καταβάλει μικρό χρηματικό ποσό ως πληρωμή τελών για το ΓεΣΥ.

Ακολουθώντας τις οδηγίες, ο παραπονούμενος καταχώρησε τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας με αποτέλεσμα να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ