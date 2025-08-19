Πέραν των €2 εκ. το κόστος ανάπλασης πλατείας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τρούλλων

Πέραν των δύο εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να στοιχίσει το έργο για ανάπλαση της Πλατείας Αγίου Μάμα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τρούλλων του Δήμου Αραδίππου το οποίο έχει κατ’ αρχήν επιλεγεί για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Αραδίππου αναφέρεται ότι η πρόταση, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, έχει καταρχήν επιλεγεί για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά, προστίθεται.

«Η ανάπλαση της πλατείας Αγίου Μάμα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τρούλλων αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση που στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας, της αισθητικής και της προσβασιμότητας του κεντρικού αυτού σημείου της κοινότητας, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή, την πολιτιστική δραστηριότητα και την τοπική ανάπτυξη» αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας με σύγχρονα και ανθεκτικά υλικά, την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στα όρια του έργου και την υπογειοποίηση των υπηρεσιών, την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού όπως παγκάκια, φωτιστικά σώματα και κάδους απορριμμάτων, καθώς και δενδροφυτεύσεις και δημιουργία χώρων πρασίνου για την ενίσχυση του φυσικού τοπίου.

Παράλληλα, θα κατασκευαστεί εξέδρα εκδηλώσεων για τη φιλοξενία πολιτιστικών δράσεων, ενώ θα διαμορφωθεί ο περιβάλλον χώρος γύρω από τη νέα και την παλαιά εκκλησία του Αγίου Μάμα, με ιδιαίτερη μέριμνα στη βελτίωση της προσβασιμότητας για πεζούς και άτομα με αναπηρίες».

Ο Δήμαρχος Αραδίππου Χριστόδουλος Πάρτου ανέφερε ότι «η ανάπλαση της πλατείας Αγίου Μάμα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τρούλλων αποτελεί ένα έργο πνοής που θα δώσει νέα ζωή στην κοινότητα και θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την καθημερινότητα των κατοίκων».

Η νέα υποδομή, συνέχισε «θα ενισχύσει την πολιτιστική ζωή και την επισκεψιμότητα της περιοχής, θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων με σύγχρονες αστικές υποδομές, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στη διατήρηση και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα του χωριού και των διατηρητέων κτισμάτων που περιλαμβάνονται στον χώρο».

Πηγή: ΚΥΠΕ