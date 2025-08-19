Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ευρωπαίος Αξιωματούχος εκφράζει ανησυχία της ΕΕ, για τη λεγόμενη δίωξη πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών στα κατεχόμενα

Η ΕΕ δεν αναγνωρίζει "το αυτοανακηρυχθέν κράτος στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και το λεγόμενο δικαστικό του σύστημα", δήλωσε στο ΚΥΠΕ Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για τη λεγόμενη δίωξη πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών.

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να αναφέρει πώς η ΕΕ σκοπεύει να αντιμετωπίσει το θέμα της παράνομης κράτησης των πέντε Ελληνοκυπρίων από το κατοχικό καθεστώς, Εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται ενεργά με πολλούς παράγοντες επί του εδάφους και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη.

"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει ανησυχία για τη λεγόμενη δίωξη των πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Η Επιτροπή συνεργάζεται ενεργά με πολλούς παράγοντες επί τόπου και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη", δήλωσε.

Η ΕΕ, πρόσθεσε, "δεν αναγνωρίζει το αυτοανακηρυχθέν κράτος στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και το λεγόμενο δικαστικό του σύστημα".

Επιπλέον, τόνισε ότι η ΕΕ "υπενθυμίζει ότι οι διαφορές για περιουσιακά, συμπεριλαμβανομένων σχετικών ποινικών κατηγοριών, αποτελούν κεντρικό στοιχείο των τρεχουσών πολιτικών εντάσεων" και ότι "η διευθέτηση του ζητήματος των περιουσιών αποτελεί βασικό στοιχείο της συνολικής διαδικασίας διευθέτησης".

Τέλος, ο Εκπρόσωπος της Επιτροπής τόνισε ότι η ΕΕ "παραμένει πλήρως προσηλωμένη σε μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος, εντός του πλαισίου του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ένωση και το κεκτημένο".

KYΠΕ

