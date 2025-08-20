Σοβαρό τροχαίο στην κατεχόμενη Λευκωσία με 8 τραυματίες, ανάμεσά τους 4 παιδιά

Οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην κατεχόμενη Λευκωσία, με την κατάσταση ορισμένων εξ αυτών να κρίνεται σοβαρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα, επικαλούμενα την «αστυνομία», το ατύχημα συνέβη το βράδυ της Τρίτης σε κεντρικό δρόμο της κατεχόμενης Λευκωσίας.

Όχημα φέρεται να εισήλθε σε κεντρικό δρόμο, χωρίς να παραχωρήσει προτεραιότητα σε διερχόμενα οχήματα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο όχημα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το πρώτο όχημα έχασε τον έλεγχο, παρεξέκλινε της πορείας του και προσέκρουσε με δύναμη στον τοίχο και τη βιτρίνα παρακείμενου καταστήματος.

Και οι οκτώ επιβαίνοντες των δύο οχημάτων τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο «γενικό νοσοκομείο» της κατεχόμενης Λευκωσίας.

Η «αστυνομία» συνεχίζει τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ